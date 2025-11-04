پخش زنده
امروز: -
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: جوی پایدار با هوای نسبتاً سرد پاییزی در سطح استان حاکم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مجید کوهی اظهار کرد: بر اساس نقشههای هواشناسی، طی دو روز آینده با نفوذ و ماندگاری پرفشار سطح زمین در منطقه، جوی پایدار با هوای نسبتاً سرد پاییزی در سطح استان حاکم خواهد بود. بطوریکه در اواسط روزها در بیشتر مناطق استان آسمانی صاف تا نیمه ابری، اما در ساعات شبانه و اوایل صبح آسمانی نیمه ابری تا ابری گاهی توام با مه پیش بینی میشود.
وی افزود: همچنین طی این مدت ضمن تداوم وزش باد خزری (غالباً با سرعت ملایم تا متوسط) در بعضی ساعات در مناطقی از استان بویژه در مناطق شمالی، نوار شرقی و دامنه کوههای باغرو و کوهستان سبلان، بارش خفیف باران (در روز چهارشنبه گاهی بصورت رگبار پراکنده) پیش بینی میشود.
مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: لازم به ذکر است در این مدت افت کمینه دماهای زیر صفر طی ساعات شبانه و اوایل صبح در بخشهایی از مناطق مرکزی و جنوبی استان انتظار میرود.
کوهی افزود: از پنجشنبه (۱۵ آبان) در اواسط روز دمای هوا بطور نسبی افزایش مییابد.