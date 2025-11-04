پخش زنده
بر اساس آمار انجمن صنایع نساجی ایران، در ۵ ماهه نخست امسال، تولید پوشاک و نخ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد همراه بوده است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ آمارهای زنجیره نساجی در پنجماهه نخست ۱۴۰۴ نشان میدهد که تولید داخلی در بخشهایی، مانند نخ و پوشاک سهم بالایی در تأمین نیاز بازار دارد؛ بهگونهای که تولید ۲۴۷ هزار تُن پوشاک و ۸۷۹ هزار تُن نخ به ثبت رسیده است.
بر اساس بررسیهای انجام شده، مصرف الیاف در کشور سالانه حدود ۴۷۶ هزار تُن است. در این میان پنبه با سهم ۴۱ درصدی جایگاه نخست را دارد و پس از آن پلیاستر، ویسکوز، اکریلیک و تابیس پشم و پلیاستر قرار میگیرند.
در بخش نخ، ظرفیت تولید بسیار بالاست؛ به طوری که سالانه ۸۷۹ هزار تُن نخ در کشور تولید و مصرف میشود. حدود ۸۵ درصد این تولیدات در بخش فیلامنت و نخهای پنبهای به کار میرود. مصرف سالانه پارچه نیز ۶۴۳ هزار تُن برآورد میشود که نزدیک به ۸۰ درصد آن در صنایع تاریپودی و حلقوی مورد استفاده قرار میگیرد.
در حوزه پوشاک و منسوجات خانگی، آمارها نشان میدهد که مصرف داخلی پوشاک معادل ۳۹۰ هزار تُن بوده است. از این میزان، ۲۴۷ هزار تُن توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین شده، در حالی که واردات پوشاک تنها ۷ هزار تُن بوده است. این موضوع بیانگر توانمندی بالای صنعت پوشاک کشور در پاسخگویی به تقاضای بازار داخلی است.
واردات
اگرچه تولید داخلی جایگاه مهمی دارد، اما آمارها نشان میدهد که همچنان بخش بزرگی از نیاز صنایع نساجی بهویژه در حوزه مواد اولیه، از طریق واردات تأمین میشود.
در پنجماهه نخست ۱۴۰۴، واردات کل اقلام نساجی و پوشاک به ۵۸۶ میلیون دلار (معادل ۳۵۹ هزار میلیارد ریال) و وزن بیش از ۲۰۴ هزار تُن رسید.
الیاف نساجی با بیش از ۲۲۱ میلیون دلار (۹۴ هزار تُن) بیشترین سهم را در واردات داشتند.
پس از آن، پارچه با ۱۸۲ میلیون دلار و نخ با ۱۲۶ میلیون دلار در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
واردات پوشاک رقم ناچیزی بوده و تنها حدود ۲۴۲ هزار دلار ثبت شده است.
در همین دوره، بیش از ۹۰ میلیون دلار ماشینآلات نساجی وارد کشور شد که میتواند بهعنوان نشانهای از سرمایهگذاری در بخش نوسازی و ارتقای خطوط تولید ارزیابی شود.
صادرات
در بخش صادرات، ایران توانسته است در برخی حوزهها جایگاه مناسبی کسب کند:
صادرات کل اقلام نساجی و پوشاک در پنجماهه نخست امسال به ۲۵۵ میلیون دلار (۱۷۷ هزار میلیارد ریال) و وزن ۱۱۶ هزار تُن رسیده است.
کفپوشها شامل فرش دستباف و ماشینی، با ارزشی بیش از ۱۴۳ میلیون دلار و وزنی بیش از ۴۳ هزار تُن، مهمترین بخش صادراتی به شمار میرود.
صادرات پوشاک به ۲۷ میلیون دلار رسید که نشاندهنده رشد این بخش در مقایسه با گذشته است.
همچنین صادرات الیاف نساجی بیش از ۳۵ میلیون دلار و صادرات پارچه حدود ۱۷ میلیون دلار ثبت شد.
صادرات نخ نیز با رقم ۱۴ میلیون دلار در جایگاه دیگر اقلام صادراتی قرار گرفت.
با وجود ظرفیت بالای تولید در کشور، بهویژه در بخش نخ و پوشاک، صنعت نساجی همچنان برای تأمین مواد اولیه وابسته به واردات الیاف و پارچه است. این وابستگی سبب شده که تراز تجاری نساجی ایران در پنجماهه نخست ۱۴۰۴ منفی باشد؛ بهطوری که میزان واردات بیش از دو برابر صادرات است.
با این حال، رشد صادرات کفپوشها و پوشاک و نیز سرمایهگذاری در ماشینآلات جدید میتواند آینده امیدوارکنندهای برای صنعت نساجی کشور ترسیم کند؛ آیندهای که در آن با کاهش وابستگی به مواد اولیه خارجی و افزایش بهرهوری، تراز تجاری این صنعت به سمت مثبت شدن حرکت خواهد کرد.
برای مشاهده جدول کامل اینجا کلیک کنید.