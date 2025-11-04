به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همه نسل‌ها امروز از ساعت ۹:۳۰ صبح از چهارراه امیرکبیر زنجان به خیابان‌ها آمدند تا با گام‌های متحد و حضور استوار خود، فریاد استکبارستیزی سر دهند و برگ زرینی دیگر بر افتخارات انقلاب اسلامی بیفزایند.

این راهپیمایی با شعار «متحد و استوار در برابر استکبار» جریان دارد و جلوه‌ای از همبستگی و صلابت مردم زنجان را به نمایش می‌گذارد.

عکاس : آقای کرمی