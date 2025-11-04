مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان گفت: یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از عواید موقوفات استان از ۱۲ مهر تا ۱۲ آبان، برای کمک به مددجویان بهزیستی هزینه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل تدینی گفت: از ۱۲ مهر تا ۱۲ آبان امسال ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از درآمد موقوفات گیلان جمع آوری شد که حدود ۷۴ درصد این درآمد معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مربوط به نیت دارالایتام از موقوفه میرزا امان الله حکیم ربانی شهرستان رشت، برای نگهداری یتیمان مددجوی بهزیستی استان، در اختیار این اداره کل قرار گرفت.

وی افزود: ۶۰۰ میلیون تومان بقیه هم برای تهیه بسته‌های معیشتی و توزیع بین خانوار‌های کم برخوردار سراسر استان هزینه شد.

حجت الاسلام و المسلمین تدینی گفت: این کمک‌های مالی از درآمد موقوفات استان بر اساس نیت‌های واقفان و همکاری هیئت امنای بقاع متبرکه و مهدی یاوران، برای کمک به اقشار کم برخوردار، ایتام، خرید دارو و کمک به درمان بیماران خاص و یا کم توان جسمی و حرکتی، در قالب طرح قرار دوازدهم هزینه شد.