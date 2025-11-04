به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دانش آموزان تهرانی همراه با اقشار مختلف مردم در سالروز تسخیر لانه جاسوسی؛ با در دست داشتن پرچم‌ ایران در میدان فلسطین حضور یافتند و با سردادن شعارهایی ضد آمریکا و اسرائیل ، جنایات این دو رژیم خونخوار را محکوم کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم همچنین «هیهات من‌الذله» سر داده و بر ادامه مسیر انقلاب و تبعیت از رهبری تأکید کردند.

مراسم راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در شهر‌های مختلف استان تهران از جمله ورامین، ری، شهریار، دماوند، پاکدشت، قرچک، بهارستان،فیروزکوه، اسلامشهر ، ملارد و رباط‌کریم نیز با حضور گسترده دانش‌آموزان، فرهنگیان، خانواده‌های شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

مراسم یوم الله ۱۳آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی همزمان با تهران در بیش از ۹۰۰ شهر کشور برگزار شد. همچنین زنگ استکبارستیزی در تمامی مدارس کشور ـ شامل نزدیک به ۱۲۰ هزار مدرسه ـ نواخته شد.