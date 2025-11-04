پخش زنده
مراسم گرامیداشت۱۳آبان؛ روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، همزمان با سراسر کشور، در مدارس پایتخت و شهرستان های استان تهران نیز برگزار شد و زنگ استکبارستیزی به صدا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دانش آموزان تهرانی همراه با اقشار مختلف مردم در سالروز تسخیر لانه جاسوسی؛ با در دست داشتن پرچم ایران در میدان فلسطین حضور یافتند و با سردادن شعارهایی ضد آمریکا و اسرائیل ، جنایات این دو رژیم خونخوار را محکوم کردند.
شرکتکنندگان در این مراسم همچنین «هیهات منالذله» سر داده و بر ادامه مسیر انقلاب و تبعیت از رهبری تأکید کردند.
مراسم راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در شهرهای مختلف استان تهران از جمله ورامین، ری، شهریار، دماوند، پاکدشت، قرچک، بهارستان،فیروزکوه، اسلامشهر ، ملارد و رباطکریم نیز با حضور گسترده دانشآموزان، فرهنگیان، خانوادههای شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
مراسم یوم الله ۱۳آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی همزمان با تهران در بیش از ۹۰۰ شهر کشور برگزار شد. همچنین زنگ استکبارستیزی در تمامی مدارس کشور ـ شامل نزدیک به ۱۲۰ هزار مدرسه ـ نواخته شد.