به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در حاشیه مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ اصفهان، دانش آموزان اصفهانی، نشریه دیواری ۱۳متری با موضوع زندگی‌نامه و تصاویر شهدای دانش‌آموز این شهر را آماده و در معرض دید راهپیمایان روز ملی مبارزه با استکبار قرار دادند.

یوم الله ۱۳ آبان هم اکنون با حضور گسترده دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم شهر اصفهان در حال برگزاری است.

دانش‌آموزان امروز در میدان تاریخی امام خمینی (ره) با فریاد شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، حمایت خود را از مبارزه با استکبار اعلام کردند.

روز ۱۳ آبان در تقویم رسمی کشور به عنوان روز مبارزه با استکبار نامگذاری شده است و یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است.

تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، شهادت دانش آموزان معترض به دست نظامیان رژیم شاهنشاهی در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ که روز دانش آموز نام گرفت و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ عنوان این سه واقعه تاریخی است.