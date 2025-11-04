در پی کاهش بی‌سابقه بارش‌ها و تشدید بحران منابع آب در استان تهران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران از انسداد ۹۳۵ حلقه چاه غیرمجاز در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، با کاهش بی‌سابقه بارش‌ها در سال آبی جاری و رسیدن میزان بارندگی‌ها به کمترین سطح چند دهه اخیر، استان تهران با بحرانی جدی در حوزه تأمین آب روبه‌رو شده است.

بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که میزان بارش‌ها در نیمه آبان‌ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۰۰ درصدی داشته و همین امر موجب کاهش چشمگیر ذخایر سد‌های تأمین‌کننده آب شرب تهران شده است.

بر اساس گزارش‌های رسمی، میزان آب ذخیره‌شده در سد‌های پنج‌گانه تهران به حداقل‌های تاریخی رسیده و سطح ورودی آب به این سد‌ها به شدت کاهش یافته است. این شرایط موجب شده تا وزارت نیرو با اعلام وضع هشدار، اجرای طرح‌های اضطراری برای مدیریت مصرف، کنترل برداشت‌های غیرمجاز و افزایش بهره‌وری منابع موجود را در دستور کار قرار دهد.

در همین راستا، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران از انسداد ۹۳۵ حلقه چاه غیرمجاز و جلوگیری از تخلیه سالانه بیش از ۱۵ میلیون و ۴۷۹ هزار مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

«حبیبی» افزود: در راستای اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب‌های زیرزمینی، چاه‌های غیرمجاز یادشده در مجموع به عمق بیش از ۴۲ هزار متر در مناطق مختلف استان شامل تهران، شهریار، شهرری، رباط‌کریم، فیروزکوه، دماوند، اسلامشهر، ورامین، پاکدشت و شمیرانات مسدود شده‌اند.

وی تصریح کرد: با انسداد این چاه‌ها از تخلیه سالانه میلیون‌ها مترمکعب آب زیرزمینی جلوگیری می‌شود که این اقدام در شرایط کنونی، نقشی حیاتی در پایداری منابع آبی استان دارد.

به گفته او، بیشترین چاه‌های مسدودشده در مناطق تهران و پردیس، دماوند، شهرری، رباط‌کریم و شهریار گزارش شده است.

تشدید برخورد‌های قضایی با متخلفان حوزه منابع آب

همچنین برای مدیریت دقیق برداشت از چاه‌های دارای مجوز، ۳۶۱ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز نصب شده است. در کنار این اقدامات، ۵۸۱ حکم قضایی صادر و ۶۳۴ دستور قضایی اخذ شده و ۵۱۲ حلقه چاه غیرمجاز جدید نیز شناسایی شده است.

حبیبی با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع آب زیرزمینی گفت: منابع آب‌های زیرزمینی، سرمایه‌های استراتژیک کشورند و حفظ آنها تنها با همکاری مردم و نهاد‌های مسئول امکان‌پذیر است. با وجود تلاش‌های گسترده وزارت نیرو، ادامه روند کاهش بارش‌ها می‌تواند تأمین آب شرب تهران را با دشواری‌های جدی مواجه کند.

بر اساس این گزارش، وزارت نیرو ضمن تأکید بر تداوم اقدامات نظارتی و فنی خود، از شهروندان تهرانی درخواست دارد با مدیریت مصرف، صرفه‌جویی در استفاده از آب شرب و پرهیز از مصارف غیرضروری، یاریگر وزارت نیرو در عبور از این شرایط باشند.