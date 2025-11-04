به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سپاهانی‌ها که در دیدار رفت به درخواست نماینده ترکمنستان در ورزشگاه نقش جهان به مصاف آخال رفتند، با یک گل به پیروزی دست یافتندو حالا در دیدار برگشت باید دوباره در این ورزشگاه از میهمان ترکمنستانی خود میزبانی کنند.

سپاهان در گروه c این رقابت‌ها هم اکنون با ۳ امتیاز در رتبه دوم و پشت سر الحسین اردن ۶ امتیازی قرار دارد و با توجه به حذف نماینده هند از این گروه، با پیروزی در دیدار امشب مقابل آخال صعود خود را به مرحله بعدی قطعی خواهد کرد.

دیدار برگشت دوتیم فولادمبارکه سپاهان و آخال ترکمنستان امشب از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه در ورزشگاه نقش جهان و با قضاوت داوران مالزیایی برگزار خواهد شد.