فریاد استکبار ستیزی مردم لرستان در ۱۳ آبان
همزمان با سراسر کشور راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان با حضور اقشار مختلف مردم در استان لرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مردم غیور و انقلابی لرستان در سیزدهم آبان امسال، یکبار دیگر با حضوری باشکوه، حماسهای ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی آفریدند.
راهپیمایی سیزدهم آبان، تجلیبخش یکی از ماندگارترین صحنههای وحدت و بصیرت ملت ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی است. این روز که بهدرستی به «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» نامگذاری شده است، تنها یک یادبود تاریخی نیست؛ بلکه زندهترین نماد استمرار آرمانهایی است که دانشآموزان و جوانان انقلابی با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» در طلب آن قیام کردند.
این مراسم ضد استکباری با حضور اقشار مختلف مردم لرستان در شهرهای مختلف برگزار شد.
در پایان مراسم نیز قطعنامه سراسری راهیپمایی یومالله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی قرائت شد و شرکت کنندگان بار دیگر با تأکید بر اصل «مقاومت فعال»، هرگونه سازش یا تسلیم در برابر هژمونی قدرتهای استکباری، بهویژه ایالات متحده آمریکا و رژیم فاشیستی صهیونیستی، را قویاً محکوم و بر «عدم اعتماد مطلق» به غرب تأکید کردند.