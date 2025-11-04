به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مردم غیور و انقلابی لرستان در سیزدهم آبان امسال، یک‌بار دیگر با حضوری باشکوه، حماسه‌ای ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی آفریدند.

راهپیمایی سیزدهم آبان، تجلی‌بخش یکی از ماندگارترین صحنه‌های وحدت و بصیرت ملت ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی است. این روز که به‌درستی به «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» نام‌گذاری شده است، تنها یک یادبود تاریخی نیست؛ بلکه زنده‌ترین نماد استمرار آرمان‌هایی است که دانش‌آموزان و جوانان انقلابی با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» در طلب آن قیام کردند.

این مراسم ضد استکباری با حضور اقشار مختلف مردم لرستان در شهر‌های مختلف برگزار شد.