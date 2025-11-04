پخش زنده
معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست ایران از ارسال و توزیع کتابهای درسی تک جلدیِ سفارش شده در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی خبر داد.
امیرحسین کریمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، با اشاره به اینکه تحویل مرسولات خریداری شده از درگاههای اینترنتی به سفارش دهنده، بخش مهمی از عملیات توزیع مرسولات شرکت ملی پست به شمار میآید، افزود: با هدف تسهیل دسترسی دانشآموزان به منابع آموزشی و رفع نیاز به تهیه تکجلدی کتابهای درسی، امکان ثبت سفارش تکجلدی کتابهای درسی و تحویل توسط پست، از روز یکشنبه یازدهم آبان در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی فعال شده است.
به گفته وی، دانشآموزان، اولیا و معلمان میتوانند با ورود به پنجره واحد خدمات الکترونیکِ وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir یا سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir، به ثبت سفارش کتابهای مورد نیاز خود و دریافت از شرکت ملی پست اقدام کنند.