به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسلم بربریان گفت: پیرو مشاهده وضعیت نامساعد مدیریت پسماند در محل کشتارگاه سنتی دام شهرداری هفتکل به ویژه مشکلات مربوط به دفع نامناسب و غیر اصولی امحا و احشا و اعضای دام‌های ذبح شده در فضای پیرامون واحد، موضوع طی تذکرات و صدور اخطاریه زیست محیطی با لحاظ مهلت قانونی به متولی آن اطلاع رسانی و لزوم برطرف کردن و اقدام بر اساس موازین زیست محیطی علی الخصوص ضوابط مندرج در قانون مدیریت پسماند مطالبه شد.

وی افزود: تخلیه این پسماند‌ها علاوه بر ایجاد آلودگی در فضای اطراف کشتارگاه، موجب تجمع جانوران مزاحم شهری به ویژه سگ‌های بلاصاحب و شغال‌ها و عاملی جهت ازدیاد جمعیت این جانوران بوده و مشکلاتی را در حوزه سلامت عمومی و محیط زیست به وجود آورده بود.

بربریان ادامه داد: موارد ذکر شده طی جلسات متعدد و بازدید‌های میدانی مشترک به مقامات ذیربط اطلاع رسانی و با پیگیری‌های صورت گرفته منجر به اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی از قبیل تعبیه کوره لاشه سوز و حفر چاه دفن پسماند و بخش اعظمی از مشکلات حوزه پسماند در کشتارگاه حل و فصل شد.

رئیس اداره محیط زیست هفتکل با اشاره به عوامل بروز آلایندگی در کشتارگاه‌ها از جمله دفع ضایعات و پساب خروجی، تصریح کرد: اداره حفاظت محیط زیست هفتکل مستمراً بر این امر نظارت داشته و طی بازدید‌های مکرر میدانی کلیه الزامات مورد نیاز را با هدف جلوگیری از ایجاد و انتشار آلودگی به دست اندرکاران ارائه نموده و در صورت مشاهده تخلف با استفاده از ساز و کار‌های موجود و اختیارات قانونی جهت بهبود اوضاع اقدام خواهد نمود.