دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: دومین رویداد سالانه هوش مصنوعی در کارآفرینی نوین ۲۸ آبان امسال در دانشکده پرستاری و مامایی رشت برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: «دومین رویداد سالانه هوش مصنوعی در کارآفرینی نوین» از ساعت ۹ صبح ۲۸ آبان امسال با حضور محققان، دانشجویان و اساتید در دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت برگزار خواهد شد.
این رویداد سالانه با همکاری روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، معاونت آموزشی و کمیته دانشجویی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در همه رشتهها و تمامی مقاطع تحصیلی برگزار خواهد شد.
علاقهمندان برای شرکت در این رویداد علمی میتوانند با شماره ۳۲۳۲۷۰۷۰ و پیش شماره ۰۱۳ تماس بگیرند.