نماینده ولی‌فقیه در مازندران در جمع راهپیمایان ۱۳ آبان ساری تأکید کرد: مبارزه با استکبار یک حرکت بین‌نسلی و پایان‌ناپذیر است و پرچم این مبارزه هیچ‌گاه بر زمین نخواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی هم‌زمان با برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، در جمع پرشور مردم و دانش‌آموزان مازندرانی در میدان شهدای ساری گفت: امروز خیابان‌های شهرهای ما به سنگرهایی برای مبارزه با استکبار جهانی تبدیل شده‌اند و فریادهای مردم، پژواکی از روح انقلابی شهید فهمیده و نوجوانان مؤمن سال ۵۷ است.

وی با قدردانی از حضور گسترده اقشار مختلف جامعه در راهپیمایی افزود: حضور باشکوه امروز نشان داد که مردم ما در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی، همچنان استوار و هوشیار ایستاده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به تحول راهپیمایی ۱۳ آبان از یک حرکت دانش‌آموزی به تظاهراتی ملی خاطرنشان کرد: این هم‌نشینی نسل‌ها در صحنه مبارزه با استکبار، پیام روشنی دارد و آن اینکه این حرکت الهی، یک جنبش بین‌نسلی و پایان‌ناپذیر است.

وی با تأکید بر لزوم قوی شدن در همه عرصه‌ها تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در برابر استکبار جهانی بایستیم، باید در ابعاد مختلف نظامی، علمی، فناوری، فرهنگی، اخلاقی و معنوی، به سمت ایران قوی حرکت کنیم.

آیت‌الله محمدی‌لائینی در بخش دیگری از سخنان خود از معلمان، اساتید و مربیان تعلیم و تربیت خواست تا مفهوم واقعی روز ۱۳ آبان را برای دانش‌آموزان تحلیل و تبیین کنند.

وی در پایان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: تسخیر لانه جاسوسی، حرکتی الهی و انقلابی بود که امام خمینی(ره) آن را انقلاب دوم نامید و امروز نیز باید همان روحیه جهادی، بصیرت و استقامت در برابر استکبار را حفظ کنیم.