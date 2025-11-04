رئیس مرکز اسناد و تحقیقات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: آمریکا در طول تاریخ با چپاول و جنایت، سیاست‌های استکباری خود را دنبال کرده و ملت‌های مستقل را مورد ظلم قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سردار رمضان شریف در مراسم گرامی‌داشت یوم‌الله ۱۳ آبان در جمع مردم اراک گفت: «در حالی‌که انقلاب اسلامی استقلال، آزادی و عزت را به ملت ایران بازگرداند، آمریکای جنایتکار در دوران رژیم ستم‌شاهی تمام منافع ملت ایران را به غارت می‌برد.»

وی افزود: «استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا، پس از آن‌که با پیروزی انقلاب اسلامی دستش از چپاول سرمایه‌های ملت ایران کوتاه شد، با توطئه‌های گوناگون به دشمنی با ملت ایران پرداخت، اما مردم بزرگ ایران با شناخت، بصیرت و اتحاد زیر پرچم ولایت فقیه همواره در برابر این دشمنی‌ها ایستادگی کرده‌اند.»

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات سپاه در ادامه خاطرنشان کرد: «جنگ ۱۲ روزه ثابت کرد که ملت غیور ایران به برکت خون مطهر شهدا، متحد و استوار در برابر تمام هیاهوی استکبار جهانی ایستاده و آماده پاسخ کوبنده به هرگونه تجاوز است.»