رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سیزدهم آبان روزی است که ملت ما با صدایی بلند و یکپارچه برای همیشه اعلام کردند هرگز سلطه را نمی‌پذیرند و همواره با سلطه‌گر، مستکبر و استکبار مبارزه خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر قالیباف روز سه شنبه در راهپیمایی ۱۳ آبان و در جمع راهپیمایان تهران گفت: کاملا روشن است که چون مبنای ارتباطات خارجی بر اساس منافع ملی است، بدون شک ایران ما هم نمی تواند در مسائل خارجی خود توجه به منافع ملی نکند و رکن اصلی منافع ملی استقلال است.

قالیباف ادامه داد: کشوری که استقلال ندارد، هیچ چیزی ندارد، نه عزت ملی، نه اعتبار ملی و نه قدرت ملی و نه یک پیشرفت ماندگار.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویدادهای مهم روز ۱۳ آبان اظهار داشت: زمانی که صحبت از ۱۳ آبان می کنیم سه حادثه و واقعیت بزرگ در این روز اتفاق افتاده است که مبانی و اساس آن سلطه ناپذیری این ملت و مبارزه با سلطه پذیری و استکبار بوده است.

وی ادامه داد: امام راحل این مرد الهی که جز برای خدا کلامی نگفت و جز در راه خدا گامی برنداشت، در همان نهضت بعد از حادثه ۱۵ خرداد ۴۲ در چهارم آبان ۱۳۴۳ در قصه کاپیتولاسیون نکات مهمی فرمودند و گفتند که "اعلام خطر به ملت می کنم در آن صیانت قضایی که برای ایادی آمریکا در کشور ما برقرار شد، آن ها ملت ما را فروختند استقلال ما را فروختند عزت ما را پایمال کردند".

قالیباف اظهار داشت: در ۱۳ آبان رژیم ستم شاهی امام را به ترکیه و عراق تبعید کرد، یعنی اساس کار ما از ابتدا استکبار ستیزی بود، دانش آموزان ما در آن دوران نقش مبارزاتی جدی داشتند و در دوران دفاع مقدس این دانش آموزان و دانشجویان ما بودند که مقابل دشمنان ایستادند، قشری بودند که هم بیشترین شهید را تقدیم انقلاب کردند و هم استقلال و عزت کشور را حفظ کردند.

رئیس مجلس افزود: در ۱۳ آبان ۵۸ بعد از پیروزی انقلاب سومین اتفاقی که افتاد تسخیر لانه جاسوسی بود، وقتی لانه جاسوسی تسخیر شد عمق توطئه و جنایت آمریکا در کشور ما و توطئه های رو به جلوی آنان برای براندازی انقلاب اسلامی به وضوح با اسناد و مدارک روشن شد.

استقلال خود را با هیچ چیزی معامله نخواهیم کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که ۱۳ آبان و حرکت ملت، دانشجویان و دانش آموزان و امام بزرگ ما همه برای حفظ استقلال کشور در برابر زیاده خواهی و برتری طلبی دشمن بود، گفت: این ایستادگی در برابر ظلم و ستم بوده است، چرا در مقابل آمریکا می ایستیم چون نمی خواهیم تسلیم و وابسته شویم، بدون شک ما استقلال خودمان را با هیچ چیزی و هیچ امتیازی تحت هیچ شرایطی معامله نخواهیم کرد.

قالیباف با تاکید بر اینکه امروز هم شاهدیم ماهیت نظام سلطه تغییری پیدا نکرده است، گفت: همان ذهنیتی که در دولت کارتر در مقابل انقلاب اسلامی و دولت ایران بود که به شاه ملعون پناه و جا داد و مشغول توطئه بود و از او حمایت می کرد، امروز هم همان روحیه با ابزار پیشرفته تر درمورد ایران وجود دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز با همان خوی استکباری است که دانشمندان ما را در تهران در قلب ایران ترور می کنند، این را حق خود می دانند که ایران قوی نباید باشد و اگر هم باشد مستقل نباید باشد.

وی افزود: جنگ ۱۲ روزه این را به ما یادآوری می کند که آمریکایی ها و دشمنان چهره هایشان عوض شده و روش هایشان تغییر پیدا کرده است اما خوی استکباری، توحش و جنایت کاری و دشمنی آنان دربرابر ایران و ملت ایران برای آن ها یک اصل ثابت است و تغییر پیدا نکرده است.

پمپاژ ناامیدی و خود تحقیری، سلاح مرگبار استکبار است

قالیباف گفت: هر چند با تعابیری پوچ می گویند ما حمله پیشدستانه کردیم، این ها برای بزک کردن است، واقعیت این است که آنان مخالف ایران مستقل، یکپارچه و قوی هستند چون آنان زیاده خواه هستند و برتری طلبی دارند. امروز سلاح مرگبار استکبار پمپاژ ناامیدی و خودتحقیری از طریق امپراطوری است که این ها در رسانه ها برقرار کرده اند.

وی ادامه داد: امروز دیگر آن ها از داخل سفارت خانه ها توطئه چینی نمی کنند در رسانه ها و فضای مجازی این کار را انجام می دهند و به هر طریقی می خواهند به ذهن جوانان ما تحمیل کنند که بدون وابستگی به غرب و جز تحت سلطه غرب، هرگز پیشرفتی اتفاق نمی افتد.

دشمنی آمریکا با ایران از زمانی آغاز شد که ملت ما تصمیم گرفتند آقای خود باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اقدامات ما در عرصه هسته ای، بایو، نانو، دفاعی، پزشکی، هوافضا و زمینه های مختلف، خط بطلانی بر دروغ بزرگ آنان بود، تصریح کرد: متاسفانه برخی تصور می کنند که خصومت آمریکا با ما از زمان تسخیر لانه جاسوسی شروع شده است. بدانید این یک نشانی غلط و یک فریب بزرگ تاریخی است دشمنی آنان با ملت و ایران عزیز ما از زمانی شروع شد که ملت ما تصمیم گرفت که آقای خودش باشد.

وی ادامه داد: ملت ایران تصمیم گرفت هرگز سفارت خانه های غربی در لندن و واشنگتن و سفارت خانه هایشان در ایران، برای ما تصمیم نگیرند و سرنوشت این ملت و مردم را آن ها اداره نکنند، آن ها با استقلال ما مخالف بودند همان طوری که دیدید در سال ۱۳۲۲ با دولت ملی مصدق و انتخاب این مردم چگونه کودتا کردند همان الگو را دوباره کارتر با لانه جاسوسی آمریکا در تهران می خواست تکرار کند، امروز که اسلام ضامن امر ملی در کشور ماست آن ها با اسلام و ملت ایران مقابله می کنند.

قالیباف با اشاره به اینکه بعضی ها می گویند چرا شعار مرگ بر آمریکا سر می دهید، افزود: فکر نکنید این شعار در یک اتاق فکر ساخته شده است، حقیقت آن است که این شعار از حافظه تاریخی و وجدان جمعی ملت عزیز ما جوشیده است. این فریاد، ترجمان بغض فروخورده دهه های سلطه پذیری بود که از دل مردم برخاست.

مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر منطق استکبار و سلطه

رئیس مجلس تاکید کرد: شعار مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر سلطه، نه مرگ بر ملت ها، یعنی ایستادگی در برابر زورگویی، در روز ۱۳ آبان از یک نفرت کور سخن نمی گوییم بلکه از یک عقلانیت در برابر سلطه حرف می زنیم، مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر منطق استکبار، در حقیقت ۱۳ آبان روز عقلانیت و مقاومت در مقابل استکبار است.

وی با بیان اینکه هدف نهایی این ها سلطه گری و باج خواهی است، گفت: امروز می بینیم که رئیس جمهور آمریکا چگونه رفتار می کند. سلطه گری و باج خواهی اول و آخر صحبت او از همه جاست. آن ها می خواهند استقلال را با وعده های تو خالی رفاه و پیشرفت از ما بگیرند و با ما معامله کنند.

ملت ایران استقلال خود را با هیچ چیزی معامله و معاوضه نمی کند

قالبیاف افزود: این ملت در طول تاریخ نشان داده که استقلال خود را با هیچ چیزی عوض نمی کنند، نسل امروز ما باید بداند امروز روز جهاد تولید و تبیین و تصمیم برای ما مسئولان است که بتوانیم یک ایران قوی و مستقل بر مدار دیانت و عقلانیت بسازیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما از تقابل بی پایان سخن نمی گوییم ما از تمدن جایگزین سخن می گوییم از جهانی که در آن هیچ ملتی به خاطر استقلالش تحریم نشود و هیچ انسانی به خاطر ایمانش تهدید نشود. ما تا اینجا ایستاده ایم.

وی افزود: امام ما با فریاد نه شرقی، نه غربی مسیر تاریخ را تغییر داد، امام ما در زمانی در مقابل شرق و غرب ایستاد که همه دولت های دنیا در ساماندهی سیاسی فضا یا وابسته به شرق یا به غرب بودند.

ملت ایران تصمیم گرفتند نه شرقی باشند و نه غربی

قالیباف تاکید کرد: آن روز جمهوری اسلامی و ملت ایران تصمیم گرفتند نه شرقی باشند و نه غربی و رهبر انقلاب با تاکید بر عقلانیت مقاومت این مسیر را به آینده پیوند زد و نسل امروز ما باید این جهت و حرکت را به مقصد برساند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: راه ما اعتدال، اقتدار و عقلانیت است، راهی که با ایمان آغاز شد، با علم ادامه پیدا می کند و با عدالت به ثمر می نشیند این راه امام است.