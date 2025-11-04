به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تیم وزنه برداری استان کردستان در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانان جوانان کشور که به میزبانی چهارمحال بختیاری و در شهرکرد برگزار شد توانست نمایش قابل قبولی را از خود نشان دهد.

در نتایج گروه A دسته ۶۰ کیلوگرم یک ضرب «بردیا کریمی» وزنه بردار شایسته کردستانی کردستان با ۸۵ کیلوگرم عنوان سوم را بدست آورد و در ماده ۲ ضرب با ۱۰۱ کیلوگرم جایگاه دوم را کسب کرد و در مجموع با ۱۸۶ کیلوگرم به عنوان نایب قهرمانی این رده دست پیدا کرد.

همچنین در گروه A دسته ۷۱ کیلوگرم یک ضرب، متین مهران‌فرد دیگر نماینده استان کردستان با ۱۱۵ کیلوگرم مقام نخست، در ماده دوضرب با ۱۲۶ کیلوگرم جایگاه سوم و در مجموع حرکات یک ضرب و دوضرب با ۲۴۱ کیلوگرم مقام سوم دسته ۷۱ کیلوگرم را به خود اختصاص داد.