رقابتهای وزنهبرداری قهرمانانی جوانان کشور با کسب مدال ورزشکاران کردستانی همراه بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تیم وزنه برداری استان کردستان در رقابتهای وزنهبرداری قهرمانان جوانان کشور که به میزبانی چهارمحال بختیاری و در شهرکرد برگزار شد توانست نمایش قابل قبولی را از خود نشان دهد.
در نتایج گروه A دسته ۶۰ کیلوگرم یک ضرب «بردیا کریمی» وزنه بردار شایسته کردستانی کردستان با ۸۵ کیلوگرم عنوان سوم را بدست آورد و در ماده ۲ ضرب با ۱۰۱ کیلوگرم جایگاه دوم را کسب کرد و در مجموع با ۱۸۶ کیلوگرم به عنوان نایب قهرمانی این رده دست پیدا کرد.
همچنین در گروه A دسته ۷۱ کیلوگرم یک ضرب، متین مهرانفرد دیگر نماینده استان کردستان با ۱۱۵ کیلوگرم مقام نخست، در ماده دوضرب با ۱۲۶ کیلوگرم جایگاه سوم و در مجموع حرکات یک ضرب و دوضرب با ۲۴۱ کیلوگرم مقام سوم دسته ۷۱ کیلوگرم را به خود اختصاص داد.