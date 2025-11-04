در بازدید رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی اردبیل از پروژه بیمارستان ۱۰۴۰ تختخوابی سینا، بر تامین مالی این پروژه تاکید و پیشرفت فیزیکی این پروژه توسط مجری طرح ۷ درصد اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دکتر بهزاد داورنیا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در بازدید از روند اجرای پروژه بیمارستان ۱۰۴۰ تخت‌خوابی سینا، بر اهمیت تسریع در تکمیل این پروژه بزرگ درمانی تأکید کرد.

دکتر داورنیا با اشاره به جایگاه ویژه این بیمارستان در ارتقای خدمات درمانی استان اظهار کرد: بیمارستان ۱۰۴۰ تخت‌خوابی سینا به عنوان معوض بیمارستان‌های بوعلی و علوی در نظر گرفته شده است و دانشگاه در حال تأمین منابع مالی لازم برای تسریع در روند اجرای پروژه است.

وی افزود: با توجه به اهمیت این طرح، تلاش داریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و حمایت نهاد‌های ذی‌ربط، روند احداث بیمارستان را با سرعت و کیفیت مطلوب ادامه دهیم.

در این بازدید که مهندس عسگری، مدیرعامل مؤسسه نوین ابنیه، مهندس حلوایی، مدیر پروژه، مهندس عزیززاده، سرپرست کارگاه به عنوان نمایندگان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و مهندس آذین مدیرعامل، مهندس عیسی‌پور معاون اجرایی، مهندس مجلسی مدیر پروژه و مهندس جوان‌فلاح سرپرست نظارت پروژه به عنوان نمایندگان شرکت مهندسین مشاور فردافن پارس حضور داشتند، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه و برنامه‌های آتی آن مورد بررسی قرار گرفت.

مهندس عسگری با ارائه گزارشی از روند اجرایی پروژه گفت: این پروژه که در حالت تعطیلی قرار داشت، پس از آغاز مجدد فعالیت‌ها تاکنون حدود ۷ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است. تاکنون ۸۰۰ تن آرماتوربندی انجام شده، ۶۰ درصد بتن‌ریزی فونداسیون و ۸۰ درصد خاک‌برداری پروژه به میزان حدود ۱۰ هزار مترمکعب به پایان رسیده است.

وی افزود: پروژه در دو بلوک به مساحت زیربنای ۱۰ هزار متر مربع در حال اجراست؛ بلوک A شامل یک طبقه زیرزمین و دو طبقه روی زمین و بلوک B شامل یک طبقه زیرزمین و هشت طبقه روی زمین است که ساختمان اصلی بیمارستان به شمار می‌آید. پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرای فونداسیون تا پایان سال جاری به اتمام برسد.