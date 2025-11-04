در سالروز حماسه‌ ۱۳ آبان و به مناسبت روز دانش آموز، زنگ استکبارستیزی در مدارس استان همدان به صدا درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در مراسم نمادینی که در دوره اول دبیرستان شهید عبدالله تیموری برگزار شد، دانش آموزان بر لزوم بیداری، دشمن شناسی و آگاهی از حربه هاو اهداف دشمن تاکید کرده و اتحاد و ایستادگی در مقابل استکبار جهانی را راهکار خنثی کردن توطئه‌ها دانستند.

سردار حسین زارع مالی، فرمانده سپاه استان همدان هم با قدردانی از دانش آموزان به تبیین سه مناسبت نامگاری این روز پرداخت.

در پایان مراسم از پوستر برنامه‌ ملی کانون مدرسه رونمایی شد.