به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره امورعشایر گفت: در این مناطق عشایری حدود ۳۰ خانوار عشایری زندگی می‌کنند که اداره امورعشایر خدمات مختلفی از جمله توزیع نفت سفید و خدمات پزشکی و دامپزشکی ارائه می‌دهد.

محمد مرادی افزود: در جهت خدمت رسانی به عشایر بخش سوسن پنج مخزن اتیلن آب بین عشایر منطقه بادی و ۱۵ دستگاه پنل خورشیدی بین عشایر منطقه آبنیک توزیع شد.

وی ادامه داد: این خدمات در جهت پایداری آب آشامیدنی و نیز جهت روشنایی و برق به عشایر بخش سوسن انجام شده است.