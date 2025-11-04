مدیر روابط عمومی آب و فاضلاب بندر امام خمینی گفت: به دلیل اجرای عملیات ترمیم شکستگی خط ۲۵۰ میلیمتری آزبست در روز چهارشنبه، فشار آب در این شهر دچار افت یا قطعی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی کعبی اظهار کرد: عملیات تعمیرات و شکستگی لوله خط ۲۵۰ میلیمتری آزبست در منطقه شهرک مقداد ۴ این شهر در روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه اجرایی خواهد شد.

وی افزود: باتوجه به اجرای این عملیات، ساکنان این منطقه از ساعت ۹ صبح با افت و کاهش فشار آب و حتی قطع آب خواهند بود.

کعبی بیان داشت: از شهروندان درخواست می‌شود تا پایان عملیات تعمیرات ضمن مدیریت مصرف بهینه آب و ذخیره آب به مقدار کافی، با کارکنان رسیدگی به حوادث این اداره همکاری کنند.