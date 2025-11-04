پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان میدهد، همچنان تا اواسط هفته آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.
همچنین طی این مدت به دلیل پایداری هوا و سکون نسبی جو، پتانسیل انباشت آلایندههای جوی در مناطق صنعتی و پرتردد استان افزایش خواهد داشت که این وضعیت میتواند در برخی ساعات موجب کاهش کیفیت هوا شود.
به لحاظ دمایی نیز به دلیل ریزش هوای سرد از عرضهای شمالی طی روزهای آینده، پیش بینی میشود دمای هوا (به ویژه دمای شبانه) کاهش داشته به طوریکه انتظار میرود در مناطق سردسیر استان دماهای کمتر ازصفر درجه وقوع یابد؛ بنابراین هشدار هواشناسی کشاورزی که دیروز صادر شده تاصبح چهارشنبه معتبر میباشد.