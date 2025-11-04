دو خیّر نیک‌اندیش، بخش عمده‌ای از بدهی معوق دو واحد مسکونی متعلق به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی اردستان را تسویه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته امداد اردستان گفت: کل بدهی ۵۴۸ میلیون تومان بود که جلال گلخنی ۳۵۰ میلیون تومان و جلال شهرابی ۸۴ میلیون تومان و بقیه آن بدهی را سایر خیّران پرداخت کردند.

محمدجواد شفیعی همچنین از ساخت ۹۶ واحد مسکونی در این شهرستان خبر داد و افزود: از این تعداد، ۸۸ واحد در شهر اردستان، ۴ واحد در شهر مهاباد و ۶ واحد نیز در روستا‌های منطقه در حال ساخت است.