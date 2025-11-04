برپایی نمایشگاه کاریکاتور استکبارستیزی «ای ایران» در خرمآباد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
نمایشگاه کاریکاتور استکبارستیزی «ای ایران» همزمان با راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در مصلی الغدیر خرمآباد برپا شد.
در این نمایشگاه آثار برگزیده هنرمندان جشنواره ملی کاریکاتور «ای ایران» با موضوع استکبارستیزی در معرض بازدید شرکت کنندگان در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان قرار گرفتند که مورد استقبال شرکتکنندگان بهویژه دانشآموزان قرار گرفت.