آغاز جشنواره تئاتر مازندران از ۱۷ آبان
سیوهفتمین جشنواره تئاتر مازندران از ۱۷ تا ۲۰ آبانماه امسال در ساری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
دبیر سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان مازندران گفت: بهنام تشکر، امیدسهرابی و محمودرضا رحیمی داوری آثار راه یافته به بخش رقابت صحنهای و خیابانی این دوره از جشنواره را بر عهده دارند.
امیرحسین فلاحت پیشه افزود: پس از پایان مرحله انتخاب آثار شرکت کننده در این جشنواره و اعلام آثار راه یافته به این دوره از رقابتها، هیات داوران دو بخش صحنهای و خیابانی جشنواره سیوهفتم تئاتر استان معرفی شدند.
او ادامه داد: ۱۳ اثر راهیافته به بخش نهایی شامل ۹ نمایش صحنهای و ۴ نمایش خیابانی از ۱۷ تا ۲۰ آبانماه امسال در ساری رقابتهای خود را آغاز میکنند.
فلاحت پیشه گفت: گروهای شرکت کننده در بخش صحنهای از ۱۷ آبان در تالار مرکزی، تماشاخانه و سالن آمفی تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران روی صحنه میروند و آثار نمایشی بخش خیابانی در محوطه تالار مرکزی ساری اجرا خواهد شد.
نمایش های بخش صحنهای (بدون اولویت)
نمایش «گویا گویا گویاهایش را گم کرده» به نویسندگی و کارگردانی فرزاد رسولی پور از تنکابن
نمایش «شرق دور شرق نزدیک» به نویسندگی حمیدرضا نعیمی و کارگردانی شهاب مجدی از تنکابن
نمایش «سلول سیاه» با نویسندگی و کارگردانی سهیل شیخ متولی از آمل
نمایش «طالب و زهره» به نویسندگی: سعید شفیعیان و کارگردانی پونه (فاطمه) قدیری از آمل
نمایش «ایستگاه» به نویسندگی: کامبیز میرزایی و کارگردانی درسا بی آزاری از بابل
نمایش «سلطان مار» به نویسندگی بهرام بیضایی و کارگردانی پارسا کامکار از بابل
نمایش «عشق در قطاری که تمام نشد» به نویسندگی کامران شهلایی و کارگردانی مجتبی باحشمت از ساری
نمایش «کسوف» به نویسندگی و کارگردانی امیررضا موسوی از ساری
نمایش «برف چال» به نویسندگی و کارگردانی مهیار هزار جریبی از بهشهر
نمایش های بخش خیابانی (بدون اولویت)
نمایش «گتی سی علیه یه چوم یه لنگ» به نویسندگی و کارگردانی مارال و حمید ناطقی از ساری
نمایش «سه آ» به نویسندگی و کارگردانی مهدیه خداوردی از رامسر
نمایش «نوری در تاریکی» به نویسندگی و کارگردانی حسین غلامی از قائمشهر
نمایش «سیاه از سیاه» به نویسندگی و کارگردانی اسماعیل حسن پور از نکا