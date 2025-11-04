

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دبیر سی‌و‌هفتمین جشنواره تئاتر استان مازندران گفت: بهنام تشکر، امیدسهرابی و محمودرضا رحیمی داوری آثار راه یافته به بخش رقابت صحنه‌ای و خیابانی این دوره از جشنواره را بر عهده دارند.

امیرحسین فلاحت پیشه افزود: پس از پایان مرحله انتخاب آثار شرکت کننده در این جشنواره و اعلام آثار راه یافته به این دوره از رقابت‌ها، هیات داوران دو بخش صحنه‌ای و خیابانی جشنواره سی‌و‌هفتم تئاتر استان معرفی شدند.

او ادامه داد: ۱۳ اثر راه‌یافته به بخش نهایی شامل ۹ نمایش صحنه‌ای و ۴ نمایش خیابانی از ۱۷ تا ۲۰ آبان‌ماه امسال در ساری رقابت‌های خود را آغاز می‌کنند.



