مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اردبیل گفت: همزمان با سراسر کشور و به مناسبت ۱۳ آبان روز دانش آموز، پویش درختکاری مقاومت و اقتدار در استان اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل شهامت هدایت با تبیین اهمیت درختکاری و ترویج فرهنگ آن در بین آینده سازان، اظهار کرد: از جمله محور‌ها و اهداف و همچنین ترجیح این طرح آن است که خود دانش آموزان با دستان خودشان در مدارس درخت بکارند و از آن نگهداری کنند.

وی افزود: درختان، ریه‌های زمین هستند و نقش حیاتی در حفظ سلامت محیط زیست ایفا می‌کنند و با تولید اکسیژن، جذب دی‌اکسید کربن، تصفیه هوا، حفظ خاک و تنظیم آب و هوا، زندگی را برای ما و سایر موجودات زنده ممکن می‌سازند.

مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اردبیل بیان کرد: درختکاری، نه تنها یک اقدام نمادین، بلکه یک وظیفه انسانی است. ما با کاشتن هر نهال، نه تنها به زیبایی و سرسبزی محیط اطراف خود کمک می‌کنیم، بلکه در حفظ منابع طبیعی و مقابله با تغییرات آب و هوایی نیز سهیم می‌شویم، به همین مناسبت، از شما دعوت می‌کنیم تا با مشارکت در برنامه‌های درختکاری مدرسه و کاشتن نهال در منازل و محله‌های خود، به این حرکت سبز بپیوندید.