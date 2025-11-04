پخش زنده
ایت الله خاتمی در مراسم ۱۳ ابان کرمان گفت:آمریکا مظهر ظلم و جنایت در ۷۰ سال گذشته است و این روز استیضاح آمریکا و روز فریاد مرگ بر شیطان بزرگ است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، آیتالله سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری، صبح امروز در اجتماع بزرگ روز ۱۳ آبان با گرامیداشت یاد شهیدان بهویژه شهید سپهبد قاسم سلیمانی، آمریکا را مظهر ظلم و جنایت در طول ۷۰ سال گذشته دانست و گفت: روز ۱۳ آبان روز استیضاح آمریکا و روز فریاد مرگ بر شیطان بزرگ است.
آیت الله خاتمی در ادامه به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در نوار غزه اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته، جهان شاهد قتلعام بیش از ۷۰ هزار زن، مرد و کودک بیدفاع فلسطینی بوده است؛ جنایتی که با حمایت مالی و تسلیحاتی آمریکا صورت میگیرد.
امام جمعه موقت تهران افزود: امروز مردم غزه در محاصره گرسنگی و تشنگی هستند و فریاد مظلومیتشان به گوش جهانیان رسیده است، اما آمریکا همچنان از رژیم صهیونیستی حمایت میکند و این جنایت را مشروع جلوه میدهد.
وی تأکید کرد: دنیا باید بداند اولین و بزرگترین تروریست جهان، رئیسجمهور آمریکاست. ترور ناجوانمردانه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی با دستور مستقیم دونالد ترامپ، لکه ننگی است که هرگز از دامن آمریکا پاک نخواهد شد. ملت ایران این اقدام را فراموش نخواهد کرد و با روحیه مقاومت، ادامهدهنده راه سردار دلها خواهد بود.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها هرگز خسته نخواهد شد، گفت: پاسخ ملت ایران به همه دشمنیها، مقاومت و ایستادگی است. مردم ایران تا آخرین نفس، آخرین نفر و آخرین قطره خون در برابر استکبار جهانی خواهند ایستاد و پرچم عزت و استقلال را بر دوش خواهند کشید.
وی با اشاره به شعارهای مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: پیام امروز ملت ایران، پیام مقاومت و بیداری است. آمریکا به دنبال مذاکره واقعی نیست؛ هدف او تنها تسلیم ملت ایران است. اما مردم ما با الهام از فرهنگ عاشورا و شعار «هیهات منالذله»، هرگز تن به ذلت و سازش نخواهند داد.