یک متخصص غدد و متابولیسم گفت: شناخت علائم زود هنگام دیابت در کنترل عوارض این بیماری بسیار موثر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،دکتر نفیسه حسنلو گفت: دیابت یکی از شایعترین بیماریهای متابولیک است که در صورت عدم کنترل میتواند عوارض جدی بر سلامت قلب، کلیهها، بینایی و سیستم عصبی ایجاد کند. شناخت علائم اولیه این بیماری نقش مهمی در پیشگیری از پیشرفت آن دارد.
وی افزود: از جمله علائم هشداردهنده دیابت میتوان به افزایش غیرعادی تشنگی و ادرار، خستگی مفرط، کاهش یا افزایش وزن بدون دلیل، تاری دید، عفونتهای مکرر ادراری یا پوستی و تأخیر در بهبود زخمها اشاره کرد.
دکتر حسنلو اضافه کرد: در زنان، اختلال در چرخه قاعدگی، افزایش رشد موهای زائد و عفونتهای قارچی مکرر نیز میتواند از نشانههای هشداردهنده باشد و لازم است این افراد با مشاهده چنین علائمی به پزشک مراجعه کنند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز خاطرنشان کرد: تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم، کنترل وزن و انجام چکاپهای دورهای قند خون، از مؤثرترین راهکارها برای پیشگیری از بروز دیابت و کنترل بهموقع آن است.
وی درباره علائم دیابت در مردان گفت: هر چند بسیاری از نشانههای دیابت در مردان و زنان مشابه است، اما در آقایان برخی علائم خاصتر دیده میشود که توجه به آنها میتواند در تشخیص زودهنگام بیماری مؤثر باشد.