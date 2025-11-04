پخش زنده
مردم مؤمن و بصیر شهرستان تکاب دوشادوش فرزندان دانش آموز خویش در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان امسال برگ زرین دیگری بر تاریخ مبارزه با استکبار خود افزودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امروز دانش آموزان تکابی دوشادوش والدین خود صحنه بی بدیلی از عشق به ولایت و انقلاب را به جهانیان عرضه کردند.
مردم فهیم تکاب و دانش آموزان و دانشجویان بصیر و انقلابی شهرستان با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل انزجار قلبی خود را از این دو شیطان کودک کش ابراز داشتند.
شهرستان تمکاب امروز مملو از طنین استکبار ستیزی مردمی بود که علیرغم وجود مشکلات اقتصادی فراوان آمده بودند تا بیعت دوبارهای داشته باشند با رهبری معظم انقلاب و راه سرخ شهادت و برگ زرین دیگری بر اوراق سراسر عزت و اقتدار اسلامی بیافزایند.
امروز تکاب پر بود از شور و نشاط مردمی که عزمت و اقتدار خود و ایران اسلامی را با حضور گسترده خویش به جهانیان عرضه کردند.