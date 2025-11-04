پخش زنده
امروز: -
مسابقات فوتسال ایران و مراکش، فوتبال بوریرام و شانگهای پورت و فوتبال سپاهان مقابل آخال، امروز از شبکه ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز نخستین دیدار مرحله گروهی تیم ملی فوتسال کشورمان را با مراکش پخش می کند.
این دیدار از ساعت ۱۴، با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش میکند.
ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به میزبانی عربستان در شهر ریاض برگزار میشود. این مسابقات با حضور بیش از ۳۵۰۰ ورزشکار از ۵۷ کشور، ۱۶ تا ۳۰ آبان پیگیری میشود. ملی پوشان کاروان ایران در رشتههای والیبال، فوتسال و بوکس از امروز و در فاصله سه روز تا افتتاحیه، مسابقات خود را آغاز خواهند کرد.
تیمهای فوتبال بوریرام و شانگهای پورت در چارچوب هفته چهارم رقابتهای لیگ نخبگان آسیا، به مصاف هم می روند.
شبکه ورزش در جریان رقابتهای هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا ۲۰۲۵، از ساعت ۱۵:۴۵ دیدار دو تیم فوتبال بوریرام یونایتد تایلند و شانگهای پورت چین را با گزارشگری میثم مختاری و به صورت زنده پخش می کند.
آخال ترکمنستان و سپاهان ایران در چارچوب رقابتهای لیگ سطح دو قهرمانان آسیا، به مصاف هم میروند.
شبکه ورزش در چارچوب رقابت های سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰، تقابل تیمهای فوتبال سپاهان مقابل آخال ترکمنستان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پوشش خواهد داد.
سپاهان در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۶ گل خورده و ۹ گل به ثمر رسانده است.
آخال در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۸ گل خورده و ۹ گل به ثمر رسانده است.