به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جزییات معامله فولکس واگن ID-UNYX:

عرضه: ۳۰ دستگاه

معامله شده: ۳۰ دستگاه

قیمت معامله شده: ۴ میلیارد و ۵۱۷ میلیون تومان

تاریخ تحویل: ۱۳ دی ۱۴۰۴

قیمت نهایی این خودروی برقی رنگ مشکی مدل ۱۴۰۴ علاوه بر قیمت کشف شده، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش و سایر هزینه‌ها جمعا به مبلغ ۲۶۵ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان شامل بیمه شخص ثالث، هزینه کاردکس و شماره گذاری و عوارض شهرداری است.