امروز سهشنبه ۱۳ آبان، ۳۰ دستگاه فولکس واگن ID-UNYX در تالار خودرو بورس کالای ایران معامله شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جزییات معامله فولکس واگن ID-UNYX:
عرضه: ۳۰ دستگاه
معامله شده: ۳۰ دستگاه
قیمت معامله شده: ۴ میلیارد و ۵۱۷ میلیون تومان
تاریخ تحویل: ۱۳ دی ۱۴۰۴
قیمت نهایی این خودروی برقی رنگ مشکی مدل ۱۴۰۴ علاوه بر قیمت کشف شده، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش و سایر هزینهها جمعا به مبلغ ۲۶۵ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان شامل بیمه شخص ثالث، هزینه کاردکس و شماره گذاری و عوارض شهرداری است.