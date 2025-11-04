رئیس مرکز پژوهش، نوآوری و هوشمندسازی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید فراخوان اولویت‌های پژوهشی و فناوری سازمان سنجش آموزش کشور تا سی‌ام آبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالکریم شادمهر گفت: سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس برنامه تحولی چهارساله، نیاز‌های پژوهشی و فناوری خود را در قالب فراخوان منتشر کرد و در این فراخوان از استادان، صاحب‌نظران، پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند برای ارائه ایده‌های کاربردی و نوآورانه دعوت شده است.

وی افزود: پژوهشگران مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاه‌ها، مؤسسه ها، پژوهشکده‌ها، پارک‌های علم و فناوری و اندیشکده‌ها و سایر مراکز پژوهشی می‌توانند بر حسب محور‌های پژوهشی اعلام شده ایده‌های اولیه خود را ارائه دهند و در صورت تأیید ایده اولیه از پژوهشگران برای تدوین طرح پژوهشی دعوت می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به جزئیات فراخوان منتشر شده، گفت: متن اطلاعیه فراخوان اولویت‌های پژوهشی، در درگاه مرکز پژوهش (craqe.ir) قابل دسترسی است و علاقه‌مندان مهلت دارند تا ایده‌های خود را به همراه شرح سوابق علمی تا ۳۰ آبان به نشانی الکترونیک (Research@sanjesh.org) ارسال کنند و پس از بررسی از صاحبان ایده‌های حاوی راه‌حل‌های نوآورانه و کاربردی برای تدوین پیشنهاد‌های پژوهشی در قالب موردنظر دعوت به عمل می‌آید و در صورت تأیید در مراحل داوری و تصویب در شورای پژوهشی، قرارداد‌های پژوهشی با رعایت قوانین ضوابط و مقررات مربوط، منعقد خواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش سازمان سنجش آموزش کشور گفت: برخی از محور‌های پژوهشی در سامانه «نان» به نشانی (nan.ac) قابل دسترسی است و دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز می‌توانند در قالب تدوین پایان‌نامه و رساله در انجام پژوهش‌ها مشارکت کنند.

شادمهر افزود: ایده‌هایی که تاکنون دریافت شده، در حال بررسی و ارزیابی است و نتایج بررسی‌ها به زودی به صاحبان ایده‌ها اطلاع رسانی خواهد شد.