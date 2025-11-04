به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرزاد رستمی گفت: گردنه نارمنج در کیلومتر ۱۶ محور نمازگاه- تنگ ارم قرار دارد که به دلیل عرض کم و پیچ زیاد، زمینه ساز سوانح رانندگی است، از این رو ایمن سازی آن در دستور کار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قرار گرفت.

وی افزود: ایمن سازی و روکش آسفالت و خط کشی این گردنه ۲ کیلومتری انجام شده و زیر بار ترافیک رفته است.

رستمی همچنین با اشاره به اینکه طرح تعریض و بهسازی محور نمازگاه- تنگ ارم در دست اجراست، گفت: ۸ کیلومتر از این محور در قالب دو فاز تعریض و بهسازی فعال است که انتظار می‌رود ۱.۳ کیلومتر آن تا دی ماه تکمیل شود. همچنین بقیه محور در صورت تامین اعتبار تا نیمه دوم سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: با این طرح بخش قابل توجهی از نقاط حادثه خیز محور نمازگاه- تنگ ارم برطرف خواهد شد و شاهد کاهش حوادث رانندگی در این مسیر خواهیم بود.