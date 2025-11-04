معاون رئیس قوه قضاییه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در بیرجند گفت:یکی از بزرگترین برکات نظام جمهوری اسلامی ایران رهایی مردم از چنگال آمریکا و ایادی او بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور در سخنرانی مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در بیرجند با گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: حضرت زهرا در آن دوران انواع جهاد‌ها را تجربه کرد و امروز فرزندان آن حضرت هستند که در مقابل استکبار و ظلم ایستادگی می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی گفت: دشمنان اسلام امروز فهمیده اند که در مقابل چه مردمی ایستادند و این شجاعت در همه اقشار مردم پیداست.

وی افزود :مردم ما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ثابت کردند که امام زمان خود را تنها نمی‌گذارند و ملت هوشیار ما غدیر را فراموش نکرده‌اند و غیرت اسلامی خود را مردم بار دیگر به نمایش گذاشته‌اند.

معاون رئیس قوه قضاییه کشور همچنین به مناسبت ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت:رویداد‌های مهمی در این روز رقم خورده است و ملت ایران اسلامی بنا به فرمایش امام راحل سیلی محکمی به آمریکا زد و آمریکا خار و ضعیف شد.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی افزود:اگر تاریخ را بررسی کنیم مشاهده خواهد شد در طول تاریخ آمریکا به هر کجا قدم گذاشته باعث ویرانی، آوارگی، تخریب و قتل عام مردم بی‌دفاع شده است.

وی گفت:یکی از بزرگترین برکات نظام جمهوری اسلامی ایران رهایی مردم از چنگال آمریکا و ایادی او بوده است.

معاون رئیس قوه قضاییه کشور گفت: یکی از مهمترین رویدادهای ۱۳ آبان تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام بود که امام آن را انقلاب دوم نامیدند.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی افزود: در طول ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری آمریکا نتوانسته است هیچ‌گونه خللی در عزم و اراده مردم ایران ایجاد کند و مردم ایران اسلامی امروز دشمنان را خوب شناخته‌اند.

وی گفت:جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی باعث اتحاد، وحدت و همدلی مردم ایران شد در حالی که دشمنان حساب دیگری برای خود فرض کرده بودند.