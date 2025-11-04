۵ هزار دانش آموز دختر و پسر گیلانی به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در مراسم نخستین اردوی راهیان نور دانش آموزی استان گیلان از شهرستان صومعه‌سرا به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این شهرستان گفت: امروز نخستین کاروان راهیان نور دانش آموزی استان گیلان از شهرستان صومعه‌سرا به تعداد ۲۲۰ دانش آموز دختر برای بازدید از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس به جنوب کشور اعزام می‌شوند.

خانم دستیار افزود: تا پایان امسال ۵ هزار دانش آموز دختر و پسر گیلانی در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس کشور اعزام می‌شوند.

وی گفت: راهیان نور فرصت مناسبی برای آشنایی دانش آموزان با رشادت‌ها و دلیری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه ناحیه صومعه‌سرا هم گفت: نخستین کاروان راهیان نور دانش آموزی شهرستان صومعه‌سرا با ۷ دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام می‌شوند تا از نزدیک با وقایع دوران دفاع مقدس و مفاهیم ایثار و فداکاری و شجاعت آشنا شوند.

سرهنگ پاسدار محمد صدیقی افزود: این دانش آموزان به مدت ۵ روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور شلمچه، اروند کنار، خرمشهر و یادمان شهدا بازدید می‌کنند.