به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم همزمان با اختتامیه پویش فرهنگی «مقابل ایران دوباره زانو می‌زنید» برگزار می‌شود و پیام اقتدار، همبستگی و هویت تاریخی ملت ایران را به شهروندان منتقل می‌کند.

مهدی مذهبی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در این باره اظهار کرد: مجسمه «زانو زنندگان برابر ایران» بازتابی از ایستادگی تاریخی ملت ایران در برابر بیگانگان است و یادآور لحظاتی است که دشمنان سرزمین ما در برابر اراده مردم ایران به زانو درآمدند.

وی افزود: اختتامیه این پویش با حضور گسترده مردم از اقشار مختلف و مسئولان برگزار خواهد شد و فرصتی برای تقویت همبستگی اجتماعی و آشنایی بیشتر با فرهنگ و هویت ایرانی فراهم می‌آورد.

مذهبی تصریح کرد: این پویش و رونمایی در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری انجام شده که فرمودند ملت ایران بر تمام مشکلات فائق می‌آید و می‌تواند همه دشمنان خود را به زانو در بیاورد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی تهران همچنین خبر داد که در این مراسم نورافشانی با شکوه، اجرای زنده موسیقی و برنامه‌های هنری توسط خوانندگان و هنرمندان مطرح کشور اجرا خواهد شد تا حضار تجربه‌ای ملموس و خاطره‌انگیز از تاریخ، فرهنگ و هنر ایران داشته باشند.

مذهبی تأکید کرد: پویش «مقابل ایران دوباره زانو می‌زنید» پیام ملی و غرور ایرانی را در فضای شهری برجسته می‌کند و این رویداد نمادی از اقتدار و همبستگی ملت ایران است.

این مراسم روز جمعه ۱۶ آبان از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در میدان انقلاب برگزار می‌شود و با حضور مردم و مسئولان، جلوه‌ای از انسجام اجتماعی و هویت فرهنگی کشور را به نمایش خواهد گذاشت.