مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی کمتر از ۱۶ سال آسیا به پایان رسید و تیم ملی ایران در مرحله دوم به مصاف استرالیا و هند میرود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای والیبال قهرمانی کمتر از ۱۶ سال دختر آسیا، از ۱۰ تا ۱۷ آبان به میزبانی شهر امان اردن برگزار میشود. مرحله مقدماتی این مسابقات روز دوشنبه ۱۲ آبان به پایان رسید.
تیم والیبال کمتر از ۱۶ سال دختر ایران با کسب یک پیروزی و دو باخت به مرحله دوم صعود کرد و در این مرحله با تیمهای استرالیا، هند و عربستان هم گروه شد که برد مقابل عربستان برایش دوباره ثبت خواهد شد.
نتایج آخرین روز مرحله مقدماتی به قرار زیر است:
لبنان صفر – هنگ کنگ ۳
عربستان صفر – فیلیپین ۳
کره جنوبی ۳ – قطر صفر
استرالیا ۳ – هند صفر
چین ۳ – ازبکستان صفر
چین تایپه ۳ – تایلند یک
اردن صفر – ازبکستان ۳
ژاپن ۳ – ایران صفر
رده بندی تیمها در پایان مرحله مقدماتی به قرار زیر است:
گروه A:
هنگکنگ: ۳ برد، ۹ امتیاز
ازبکستان: ۲ برد، ۱ باخت، ۶ امتیاز
اردن: ۱ برد، ۲ باخت، ۳ امتیاز
لبنان: ۳ باخت فنی (انصراف)
گروه B:
ژاپن: ۳ برد، ۹ امتیاز
فیلیپین: ۲ برد، ۱ باخت، ۶ امتیاز
ایران: ۱ برد، ۲ باخت، ۳ امتیاز
عربستان: ۳ باخت فنی (انصراف)
گروه C:
چین: ۳ برد، ۸ امتیاز
کره جنوبی: ۲ برد، ۱ باخت، ۷ امتیاز
قزاقستان: ۱ برد، ۲ باخت، ۳ امتیاز
قطر: ۳ باخت
گروه D:
چین تایپه: ۳ برد، ۹ امتیاز
تایلند: ۲ برد، ۱ باخت، ۶ امتیاز
استرالیا: ۱ برد، ۲ باخت، ۳ امتیاز
هند: ۳ باخت
در پایان مرحله مقدماتی تیمهای اول و دوم هر گروه به مرحله دوم صعود میکنند که مسابقات خود را در قالب دو گروه E و F برای رتبههای اول تا هشتم دنبال خواهند کرد و تیمهای سوم و چهار گروه مقدماتی در دو گروه G و H برای جایگاه نهم تا شانزدهم به میدان میروند.
جدول گروه بندی مرحله دوم مسابقات زیر ۱۶ سال دختر آسیا به شکل زیر است:
گروه E: هنگکنگ، ازبکستان، چین و کره جنوبی
گروه F: ژاپن، فیلیپین، چین تایپه و تایلند
گروه G: اردن، لبنان، قزاقستان و قطر
گروه H: ایران، عربستان، استرالیا و هند
شاگردان فاطمه شعبان خمسه ساعت ۱۹ فردا (چهارشنبه ۱۴ آبان) به مصاف هند میروند.
دیدارهای مرحله دوم روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۴ و ۱۵ آبان پیگیری میشود و مراحل نیمهنهایی و نهایی نیز روزهای جمعه و شنبه ۱۶ و ۱۷ آبان انجام میشود تا رتبهبندی تمامی تیمهای شرکت کننده مشخص شود.