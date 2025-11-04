پخش زنده
طرح توسعه خط و شبکه توزیع آب روستای حیاویه شهرستان اهواز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت:در راستای ارتقای پایداری تأمین آب روستاهای اهواز و بخشهای تابعه، عملیات اجرایی توسعه خط و شبکه توزیع آب روستای حیاویه از توابع بخش غیزانیه آغاز شد.
حسین عبیداوی افزود: این طرح شامل حفاری و کارگزاری پنج کیلومتر لوله پلیاتیلن با قطرهای ۱۶۰ و ۱۱۰ میلیمتر است که با هدف بهبود وضعیت آبرسانی، پایداری فشار و ارتقای کیفیت خدماترسانی به ساکنان روستا اجرا میشود.
وی ادامه داد: اجرای این پروژه از محل اعتبارات عمرانی استانی شرکت آب و فاضلاب اهواز تأمین شده و در چارچوب برنامههای توسعه زیرساختی شرکت برای بهبود خدمات آبرسانی در مناطق روستایی انجام میگیرد.