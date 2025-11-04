پخش زنده
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۳ آبان را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین امروز رسانههای فرانسه
لیبراسیون
- اوا ایلوز، به لغو سخنرانی اش در هلند اعتراض کرد. این جامعه شناس رژیم اسرائیل قرار بود در نشستی در رتردام شرکت کند که در فهرست تحریم قرار گرفت.
– عرضه و فروش عروسکهای غیراخلاقی ساخت چین در فروشگاههای بازار شهرداری انتقادات زیادی را در پی داشته است. مارک بسیار معروف شین، نخستین مغازه خود را با همکاری این بازار راه اندازی خواهد کرد.
اکسپرس
– نفوذ جاسوسان ایرانی به فرانسه؛ حکومت ایران، به ویژه دانشجویان را هدف قرار داده است. گزارشی که به مجلس و وزارت کشور فرانسه ارائه شده است.
س نیوز
– باید فرانسویها را هشیار کرد: بزرگترین ثروتمندان از دادن مالیات معافاند، پرستاران باید به جای آنها مالیات بدهند.
لوموند
– ایتالیا بودجه سال آینده را با کاهش مالیات و عوارض جدید برای بانکها ارائه کرد. لایحه مالی ۲۰۲۶ که از طرف دولت جورجیا ملونی تهیه شده بلندپروازی ویژه یعنی کاهش کسریهای عمومی دولت به کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی را هدف گرفته است.
لوفیگارو
– رهبر معظم ایران همکاری با واشنگتن (حامی رژیم اسرائیل) را رد کرد.
ل پرس
– آیت الله خامنهای رهبر معظم ایران در سخنرانی به مناسبت ۱۳ آبان در جمع دانشجویان و در سالگرد تسخیر سفارت آمریکا، هرگونه همکاریها با آمریکا را تا زمانی که سیاستش را تغییر نداده و از رژیم اسرائیل پشتیبانی میکند، رد کرد.
عناوین امروز روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
- واشنگتن: مرحله اول توافق غزه به لطف نقش مصر با موفقیت اجرا شد
- مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا: آماده میانجیگری بین مصر و اتیوپی هستیم
- بحث بین باستان شناسان و ستاره شناسان در مورد اینکه آیا اهرام در راستای ستارگان ساخته شدهاند یا خیر
روزنامه الشروق
- بسته سرمایهگذاری قطر در مصر به زودی فعال خواهد شد
- عبدالعاطی (وزیر خارجه مصر): ما تمام اقدامات لازم را برای محافظت از امنیت آبی خود انجام خواهیم داد
- وزیر امور خارجه، خشونتها در الفاشر را محکوم و بر حمایت از وحدت و ثبات سودان تأکید کرد
- مصر قصد دارد یک شهرک خودروسازی در شهر جدید اکتبر ایجاد کند
- نخست وزیر از بازرگانان قطری خواست سرمایهگذاریهای خود را در مصر افزایش دهند؛ بن عبدالرحمن (وزیر خارجه قطر): ما مشتاق تقویت همکاری بین دو کشور هستیم
- آمریکا به انجام عملیات زمینی در نیجریه اشاره میکند و ونزوئلا را به «طرحهای محرمانه» تهدید میکند
- ترامپ: توافق غزه شکننده نیست... و من برخی از اقدامات نتانیاهو را دوست ندارم
- حماس، اشغالگران را به نقض توافق متهم کرد
- اسرائیل ممکن است موافقت کند که به نیروهای حماس اجازه دهد از مناطق تحت کنترل خود عبور کنند
- ۷۱ هزار نفر در یک هفته از الفاشر و اطراف آن آواره شدند
روزنامه الیوم السابع
- نخست وزیر: قحطی در غزه نشان میدهد که چگونه درگیریها زندگی مردم را نابود میکنند
- مدبولی (نخست وزیر) از دوحه: مصر قصد دارد میزبان یک کنفرانس بینالمللی برای بازسازی نوار غزه باشد و اجلاس شرمالشیخ صلح را در منطقه برقرار کرد
- کنست لایحهای را تصویب کرد که به موجب آن میتوان زندانیان فلسطینی را اعدام کرد
- حماس: این تجسم چهره زشت فاشیستی اشغالگران است
- مرگ زودرس؛ رنج نوزادان نارس در فلسطین به دلیل کمبود دستگاههای انکوباتور
- وزیر حمل و نقل: مصر در تلاش است تا کریدورهای لجستیکی ملی، منطقهای و بینالمللی خود را به هم متصل کند
- وزیر امور خارجه بر اهمیت تلاشهای هماهنگ برای دستیابی به آتشبس بشردوستانه در سودان تأکید کرد و هرگونه دخالت خارجی یا حضور نظامی در لیبی را رد کرد
- برگزاری دور جدید گفتوگوی راهبردی میان مصر و آمریکا درباره مسائل آفریقا
روزنامه الوطن
- نخست وزیر از بازرگانان قطری خواست که سرمایهگذاریهای خود را افزایش دهند و بر ثبات بازار ارز در مصر تأکید کرد
- عبدالعاطی (وزیر خارجه مصر): باید آتشبس در سودان برقرار شود و فضا برای برگزاری انتخابات در لیبی فراهم گردد
- مصر از مشارکت در اجرای پروژه سد آنگولولو اوگاندا استقبال میکند
- هلال احمر مصر یک هواپیمای سعودی حامل سبد و بستههای کمکهای اولیه را برای انتقال به نوار غزه دریافت کرد
مهمترین عناوین امروز روزنامههای روسیه
«نیزاویسیمایا گازیتا»
⁃ محبوبیت ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوریاش به پایینترین سطح رسیده است
⁃ بلومبرگ از پیامدهای تحریمها بر تجارت نفت با چین خبر داد
⁃ لی چیانگ: چین برای دفاع از منافع مشترک آماده تقویت روابط با روسیه است
«راسیسکایا گازیتا»
⁃ رئیسجمهور فنلاند دلیل جدیدی برای دیدار پوتین و ترامپ پیشنهاد کرد
⁃ آمریکا پس از اظهارات ترامپ درباره آزمایش هستهای، موشک مینوتمن ۳ را آزمایش خواهد کرد
⁃ بلاروس و ایران درباره همکاری در زمینه تقویت سامانههای پدافند هوایی گفتوگو کردند
«کامرسانت»
⁃ وزیر دفاع بلژیک تهدید خود مبنی بر «ویران کردن مسکو» را توضیح داد
⁃ قطر اروپا را به قطع گاز تهدید کرد
⁃ به گزارش رسانهها، بلژیک، ایتالیا و فرانسه با انتقال داراییهای روسیه به کییف مخالفت کردند
«ایزوستیا»
⁃ همزمان با افزایش هزینههای دفاعی، اقتصاد فنلاند در حال سقوط است
⁃ وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد جامعه بینالمللی باید به فشار بر اسرائیل ادامه دهد
⁃ رهبر عالی ایران شرط همکاری با آمریکا را اعلام کرد
«ار-ب-کا»
⁃ روسکاسموس اعلام کرد روسیه و چین به همکاری برای ساخت ایستگاه قمری ادامه میدهند
⁃ اوربان: اتحادیه اروپا میخواهد داراییهای روسیه را مصادره کند، زیرا گزینههایش به پایان رسیده است
⁃ به گزارش بلومبرگ، کییف از بریتانیا موشکهای کروز برای حمله به عمق خاک روسیه دریافت خواهد کرد
عناوین اصلی امروز روزنامههای انگلیس
دیلی میرور:
دو قهرمان حادثه «وحشتناک قطار»، راننده قطار اندرو جانسون و مسافر استفان کرن، مورد تحسین قرار گرفتند.
دیلی اکسپرس:
آنتونی ویلیامز، مظنون حمله با چاقو در قطار شهر هانتینگدن، با سه مورد دیگر از حوادث مشابه نیز در ارتباط قرار گرفته است.
سان:
آنتونی ویلیامز، مردی ۳۲ ساله بدون محل سکونت مشخص، همچنین در ارتباط با حادثهای در خط قطار شهری شرق لندن تحت پیگرد قرار دارد.
تایمز:
وزیر کشور اعلام کرده است پلیس منطقه کمبریجشایر در حال بررسی این موضوع است که آیا ویلیامز در روزهای جمعه و شنبه نیز مرتکب جرایم بیشتری شده است یا نه.
دیلی میل:
این روزنامه با اشاره به سخنرانی ریچل ریوز، وزیر دارایی، نوشته است که او احتمالاً از افزایش مالیات سخن خواهد گفت؛ در حالی که سال گذشته اعلام کرده بود قصد ندارد مالیات یا بدهی کشور را افزایش دهد.
دیلی تلگراف:
یکی از افشاگران در شبکه بیبیسی مدعی شده که این سازمان در پخش سخنرانی دونالد ترامپ دستکاری کرده است.
روزنامه آی پیپر:
به نقل از سخنگوی دفتر نخستوزیری، ریچل ریوز در سخنرانی خود با صراحت درباره «ابعاد دشواریهایی که کشور با آن روبهرو است» صحبت خواهد کرد؛ سخنرانیای که ممکن است شامل اعلام افزایش مالیاتها باشد.
فایننشال تایمز:
این روزنامه پیش از ارائه بودجه ماه جاری نوشته است که استارمر تأکید کرده بودجه دولت بر پایه «تصمیمهای دشوار، اما منصفانه» تنظیم خواهد شد.
مهمترین عناوین امروز روزنامههای ترکیه
حریت
هشدار اردوغان در باره نقشه امپریالیستی برای تصاحب قبرس ترک نشین
وزرای خارجه هفت کشور اسلامی عربی در استانبول برای غزه گردهم آمدند
نرخ تورم ماه اکتبر ۲.۵۵ درصد اعلام شد
روزانه ۴ موتور سوار در تصادفات رانندگی جان میدهند
صباح
نوشیدنیهای انرژی زا مرگبار هستند
بالیکسیر بار دیگر لرزید
اردوغان: پروژه جنگنده کاآن بدون توقف ادامه دارد
ماهواره بومی ترکیه در مدار قرار گرفت
فیدان: هدف نهایی مان تشکیل دولت فلسطین است
قتل عام در سودان بخاطر طلا
اسراییل دادستان افشاگرش را ساکت کرد
نفس
محدودیت هوش مصنوعی برای پاسخ به سئوالات پزشکی؛ حقوقی و مالی
افزایش حداقل ۲۵ درصدی خدمات دولتی در سال ۲۰۲۶
اردوغان: محورهای امپریالیستی میخواهند قبرس را هم به منوی خود اضافه کنند
اجتماع کارمندی جلوی مجلس با پیژامه در اعتراض به کمی افزایش حقوق
نرخ تورم دولتی ۳۲.۸؛ اناگ ۶۰ و اطاق بازرگانی استانبول ۴۰.۸ درصد اعلام شد
حداقل دستمزد طی ده سال ۶ هزار و ۳۲۲ لیر آب شد
سوزجو
افزایش حقوق بازنشستگی کارمندان ۲۱ درصد؛ افزایش مالیات خدمات و جریمههای ۲۵ درصد؟!
اجتماع اعتراضی کارمندان پیژامه پوش جلوی مجلس/ حقوقها کفایت نمیکند؛ افزایش مضاعف میخواهیم
اومیت اوزداغ: میخواهند پ ک ک را شریک دولت کنند
آمریکا ونزوئلا را محاصره کرد؛ اردوغان مادورو را فراموش کرد
جمهوریت
داراییهای امام اوغلو در مجلس بررسی شود
تنش بی سر و صدا بین حزب حاکم و حزب ملی گرا
اقتدار از مهار تورم عاجز است؛ کابوس تورم هفت سال است که ادامه دارد
عصیان پیژامهای کارمندان به دادههای ساختگی سازمان آمار دولتی
تورک گون
دومین ماهواره بومی ترکیه وارد در مدار قرار گرفت
هشدار اردوغان در باره طرحهای امپریالیستی: ترکهای قبرس تنها نیستند
نرخ تورم سالانه ۳۲.۸۷ درصد شد
نشست وزرای خارجه ۷ کشور برای غزه در استانبول/ برای صلح پایدار در غزه همه کشورهای اسلامی باید متحد شوند
ترکیه
دریاچه یاریشلی بوردور خشک شد
هشدار اردوغان در باره نقشههای امپریالیستی در قبرس/ ترکهای قبرس تنها نیستند
بهره گیری صنایع دفاعی ترکیه از هوش مصنوعی
ینی شفق
اسراییل دادستان افشاگرش را شکنجه کرد
اردوغان در اجلاس کشورهای اسلامی: با هم جلوی خونریزی در سودان را بگیریم
نشست ۷ وزیر خارجه کشورهای اسلامی عربی در استانبول: فشار حداکثری روی اسراییل باید ادامه یابد
بحران گرسنگی در غزه ادامه دارد
هر هفته دو ناو جنگی در بنادر ترکیه پهلو میگیرد
قرار
حتی دادههای بزک کرده سازمان آمار دولتی هم وخیم است
تورم دولتی ۳۲.۸۷/اناگ ۶۰/ اطاق بازرگانی استانبول ۴۰.۸۴ درصد
فیدان: اعزام نیرو به غزه منوط به سازمان ملل است
امارات بازیگردان پشت صحنه توحش در سودان است
آکشام
تعرفه مالیات؛ خدمات و جرایم دولتی متناسب با نرخ تورم افزایش مییابد
نشست وزرای خارجه ۷ کشور برای غزه در استانبول
ترامپ مادورو را تهدید کرد
مهمترین عناوین خبری امروز روزنامههای افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»:
- سخنگوی امارت اسلامی افغانستان: تمام مسئولان و نهادهای حکومتی در خدمت آسیب دیدگان زمین لرزه قرار دارند.
- پیام تسلیت امارت اسلامی به خانوادههای آسیب دیده از زمین لرزه.
- نیروهای نجات ارتش برای کمک به زلزله زدگان به محل وقوع حادثه رسیدند.
- وزیر کشور افغانستان در دیدار با تیم فوتسال زیر هفده سال: پیروزی شما، پیروزی تمام ملت است.
- بقایی: ایران وارد مذاکره با آمریکا نشده است.
روزنامه دولتی «شریعت»:
- ایجاد نیروی ویژه امنیتی برای استرداد زمینهای غصب شده در افغانستان.
- هند از ارسال کمکهای بشردوستانه به زلزله زدگان افغانستان خبر داد.
- زمین لرزه در بدخشان خسارات هنگفت مالی برجای گذاشت.
- سازمان جهانی بهداشت روند کمک رسانی به زلزله زدگان را آغاز کرده است.
- زلزله و بارانهای سیل آسا، خطر تازه برای شمال افغانستان.
وبسایت روزنامه «هشت صبح»:
- سخنگوی ارتش پاکستان: تی تی پی شاخهای از طالبان افغانستان است.
- یونیسف: احتمال افزایش تلفات ناشی از زمین لرزه در بلخ و سمنگان وجود دارد.
- بحرین با قربانیان زمین لرزه شمال افغانستان ابراز همدردی کرد.
- دبیرکل سازمان همکاری اسلامی خواستار کمکهای فوری به زلزله زدگان شمال افغانستان شد.
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:
- شش کارگر اهل افغانستان در معدن زغال سنگ در تاجیکستان جان باختند.
- سازمان ملل: بیش از نود خانه براثر زمین لرزه در شمال افغانستان ویران شده است.
- مرکز خبرنگاران: نود درصد موارد قتل خبرنگاران در افغانستان بدون بررسی مانده است.
- هدایت امین ارسلا از چهرههای سیاسی افغانستان درگذشت.