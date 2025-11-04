به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم دولابی روز سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان در بجنورد گفت: ملت‌های مستقل و آزادی‌خواه جهان همواره آماج دشمنی استکبار جهانی بوده‌اند و دشمنان با بهره‌گیری از ابزار‌های سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای تلاش دارند روح مقاومت را در ملت‌ها تضعیف کنند.

وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون از هیچ تلاشی برای ضربه‌زدن به ملت ایران دریغ نکرده‌اند؛ از راه‌اندازی جنگ تحمیلی که هزاران خانواده ایرانی را داغدار کرد تا اعمال تحریم‌های ظالمانه و حمله به هواپیمای مسافربری ایران از توطئه‌های این دشمن است.

حجت‌الاسلام دولابی گفت: استکبار جهانی همواره حامی رژیم صهیونیستی بوده است، رژیمی که دستانش به خون میلیون‌ها انسان بی‌گناه از جمله زنان، کودکان و نخبگان آلوده است و امروز نیز با ادامه جنایات خود در غزه، چهره واقعی ظلم و جنایت را به نمایش گذاشته است.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: جلوه‌های استکبار تنها به ایران محدود نمی‌شود بلکه بسیاری از ملت‌های آزادی‌خواه و مستقل جهان را هدف تحقیر، فشار و سلطه قرار داده است.

استاد حوزه علمیه قم گفت: ۱۳ آبان یادآور بیداری ملت ایران و روزی است که سه رخداد بزرگ تاریخ انقلاب اسلامی، یعنی تبعید امام خمینی (ره)، شهادت دانش‌آموزان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان انقلابی در آن رقم خورد.

وی اظهار کرد: امسال سالروز این روز بزرگ مصادف شده با ایام شهادت حضرت بی‌بی فاطمه زهرا (س) و ما خدا را شاکریم که در استانی حضور یافتیم که دیار علمای بزرگ، اساتید گران‌قدر و سه‌هزار شهید گران‌قدر از اقوام مختلف است.

حجت الاسلام دولابی افزود: خراسان شمالی زادگاه سرداران شهیدی، چون شهید محمدزاده، شهید صفا و شهدای مدافع حرم همچون شهید حمیدی‌زاده است که افتخار این دیار و نماد غیرت و ایمان مردم این استان هستند.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به رخداد‌های تاریخی این روز خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان سالروز سه حادثه مهم است؛ تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ که به دست ۴۰۰ دانشجوی آگاه و بینا انجام شد و ضربه‌ای اساسی به هیمنه استکبار جهانی وارد کرد.

وی افزود: واژه استکباربیش از ۵۰ بار در قرآن کریم ذکر شده و نخستین مستکبر شیطان بود که در برابر فرمان الهی سر تسلیم فرود نیاورد و تلاش کرد انسان‌ها را از مسیر حق منحرف کند، همان‌گونه که امروز نیز شیطان‌صفتان در مسیر گمراهی ملت‌ها گام برمی‌دارند.

وی در ادامه اضافه کرد: امروز مردم ایران الهام‌بخش همه آزادگان جهان هستند و رهبری انقلاب اسلامی، رهبر و الگوی تمامی انسان‌های آزاده در سراسر دنیاست.

وی تاکید کرد: دشمن می‌خواهد همبستگی ملت را بر هم زند و در چنین شرایطی باید در جنگ فرهنگی قوی، هوشیار و آگاه باشیم. ملت و مسئولان باید در همه ابعاد نظامی، اقتصادی و علمی خود را تقویت کنند؛ همان‌گونه که در عرصه نظامی و در جنگ ۱۲ روزه، توان موشکی کشور با اقتدار در برابر دشمن ایستاد.