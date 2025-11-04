پخش زنده
جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل از دستگیری سارق سابقه دار و حرفهای لاستیک و رینگ خودرو در عملیات مأموران آگاهی شهرستان نمین خبر داد و گفت: سارق به ارتکاب ۱۰۰ فقره سرقت اعتراف کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل سرهنگ عادل منیر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت لاستیک و رینگ خودرو در شهرستان نمین، بررسی موضوع با هدف کشف سرقتها و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: با انجام بررسیهای تخصصی رد پای سارقی سابقه دار و حرفهای در رابطه با سرقتهای به وقوع پیوسته شناسایی شد که پس از هماهنگی قضایی، سارق در عملیات پلیسی توسط ماموران پلیس آگاهی شهرستان نمین دستگیر شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: سارق در بازجوییهای پلیس به ارتکاب ۱۰۰ فقره سرقت در شهرستانهای مختلف استان اردبیل اعتراف و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.