سردار نائینی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم گرامیداشت سالروز ۱۳ آبان در استان البرز گفت: امروز شرایط کشور امن‌تر و آمادگی‌ها بیشتر از جنگ ۱۲ روزه بوده و بازدارندگی و قدرت تهاجمی نیرو‌های مسلح دائما رو به افزایش است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار علی محمد نایینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تشکر از حضور باشکوه مردم مؤمن و انقلابی استان البرز در راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان، گفت: این اولین راهپیمایی پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود که یکبار دیگر پایبندی به شعار‌های انقلاب، روحیه استکبارستیزی و اتحاد مقدس مردم ایران را در مقابل رسانه‌های جهانی به نمایش گذاشت.

وی با تسلیت سالروز شهادت حضرت زهرا (س) خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان صرفاً یادآوری یک خاطره گذشته یا بازخوانی یک اتفاق ساده تاریخی نیست و نامگذاری آن به عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار» نیز یک حرکت صرفاً نمادین نیست.

سردار نایینی با اشاره به سه واقعه سرنوشت‌ساز ۱۳ آبان، افزود: این روز یادآور تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ به دستور آمریکا، کشتار دانش‌آموزان و دانشجویان در دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است که هر سه رویداد، هویتی مشترک دارند؛ اولی سرآغاز انقلاب، دومی شتاب‌دهنده و سومی کامل‌کننده آن بود.

تسخیر لانه جاسوسی، انقلاب دوم و بزرگ‌تر

وی با بیان اینکه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا اقدامی خودجوش، حساب‌شده، دفاعی و پیش‌دستانه برای قطع مداخلات آمریکا بود، گفت: این اقدام بر اساس برآورد‌های اطلاعاتی دقیق و درک عمیق از طرح‌های آمریکا علیه ایران انجام شد و تبلور انتخاب راهبردی میان مسیر مقاومت، عزت و استقلال در برابر سازش و تسلیم بود.

سخنگوی سپاه با اشاره به اینکه برخی با انگیزه‌های متفاوت، اشغال سفارت آمریکا را اقدامی اشتباه و سرآغاز گرفتاری برای جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند، اظهار کرد: امام خمینی (ره) از این اقدام دانشجویان پیرو خط امام حمایت صریح و قاطع کردند و آن را «انقلاب دوم و بزرگ‌تر از انقلاب اول» نامیدند.

شناخت واقعی آمریکا؛ از کودتا تا جنگ ۱۲ روزه

وی افزود: دشمنی آمریکا با ملت ایران نه سوءتفاهم تاریخی و نه سیاست مقطعی، بلکه ذاتی است و انقلاب اسلامی را تهدیدی برای منافع خود در غرب آسیا می‌داند.

سردار نایینی با بیان اینکه تاریخ معاصر ایران فهرست بلندی از دشمنی‌ها، توطئه‌ها و دخالت‌های آمریکا را نشان می‌دهد، گفت: مقابله با ایران مستقل از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شد و با پیروزی انقلاب تشدید گردید و تا امروز ادامه دارد.

وی با اشاره به شناخت آمریکا از طریق کودتا‌ها در ایران، هائیتی، کنگو، گواتمالا، شیلی، برزیل و ونزوئلا، بیان کرد: آمریکا را با بی‌ثبات‌سازی کشورها، اختلاف‌افکنی خونین در جهان اسلام، طراحی انقلاب‌های رنگی، حمایت از نظام‌های مستبد، جنگ در افغانستان، عراق، یمن، لیبی و شرق مدیترانه، پدیده تروریسم تکفیری و داعش، حمایت مطلق از رژیم کودک‌کُش صهیونیستی، بمباران فلسطین، لبنان، عراق، یمن و ایران، خدعه، نیرنگ، عهدشکنی و قتل‌عام سیاهان و سرخ‌پوستان می‌شناسیم.

شکست‌های پی‌درپی آمریکا در برابر ملت ایران

سخنگوی سپاه افزود: نظام سیاسی آمریکا هر آنچه در توان داشت علیه ملت ایران به کار گرفت، اما تمام صفحات تاریخ ۴۷ ساله پر از شکست‌های آشکار آمریکا و پیروزی‌های ملت ایران است.

وی با بیان اینکه تجربیات تاریخی از کودتای ۲۸ مرداد تا جنگ ۱۲ روزه به قاعده بی‌اعتمادی ساختاری به آمریکا تبدیل شده، گفت: دانشجویان با تسخیر سفارت، اعتراض خود را به پناه دادن به شاه، غارت اموال ایران، تبدیل سفارت به مرکز توطئه و کودتا نشان دادند.

اسناد لانه جاسوسی و افشای توطئه‌های آمریکا

سردار نایینی یادآور شد: مطالبه دانشجویان، بازگرداندن شاه مخلوع و ثروت‌های غارت‌شده بود که خواست همه مردم ایران به جز لیبرال‌های آمریکایی بود و امام و همه مردم از آن حمایت کردند.

وی افزود: تسخیر لانه جاسوسی، سفارت را به عنوان پایگاه جمع‌آوری اطلاعات سیا، اتاق جنگ و مرکز طراحی توطئه علیه انقلاب افشا کرد و اگر انجام نمی‌شد، آمریکایی‌ها مسیر انقلاب را تغییر می‌دادند.

سخنگوی سپاه با اشاره به اسناد به‌دست‌آمده، بیان کرد: مشخص شد بسیاری از اعضای سفارت، عوامل سیا بودند و دولت آمریکا پیش از تسخیر، اقدامات خصمانه‌ای مانند حمایت از ضدانقلاب، برنامه‌ریزی کودتا، بلوکه کردن اموال و لغو قرارداد‌های تسلیحاتی انجام داده بود.

جنگ ۱۲ روزه، پروژه آمریکایی با اجرای صهیونیستی

وی با بیان اینکه در ۴۶ سال پس از تسخیر، آمریکا تهدیدات نظامی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود را گسترده‌تر کرد، اظهار کرد: در فتنه ۸۸ نقش آمریکایی‌ها آشکار بود، تحریم‌های فلج‌کننده از خرداد ۸۸ آغاز شد، دانشمندان ترور شدند، فتنه ۱۴۰۱ برپا شد، در مذاکرات بدعهدی کردند و جنگ ۱۲ روزه را تحمیل نمودند.

سردار نایینی افزود: تسخیر سفارت دست آمریکا را قطع کرد، شبکه‌های جاسوسی لو رفت، ابهت پوشالی آمریکا فرو ریخت و صدور تفکر انقلابی به جهان شتاب گرفت.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، گفت: این جنگ پروژه آمریکایی با کارفرمایی آمریکا و اجرای رژیم صهیونیستی بود؛ ایران تنها در برابر کل ناتو و سنتکام ایستاد و دشمن شکست سنگین خورد.

هشدار رهبر انقلاب؛ مرگ بر آمریکا تا ابد

سخنگوی سپاه خاطرنشان کرد: اسناد لانه جاسوسی نشان داد سفارت بیش از مرکز دیپلماتیک، ایستگاه سیا با ماموریت اطلاعاتی و عملیاتی بود و دیپلماسی برای آمریکا پوششی برای نفوذ و براندازی است.

وی با نقل قول از مقام معظم رهبری، افزود: تا زمانی که رژیم آمریکا بر مبنای شرارت، دخالت، خباثت و رذالت حرکت می‌کند، شعار «مرگ بر آمریکا» از دهان ملت ایران نخواهد افتاد و مکرراً به مسئولان تأکید کردند به قول، حرف، لبخند و امضای آمریکایی‌ها اعتماد نکنید.

همدلی مردم در جنگ ۱۲ روزه و راهبرد دشمن پساجنگ

سردار نایینی تأکید کرد: جنگ ۱۲ روزه نشان داد دولتمردان آمریکایی قابل اعتماد نیستند و مردم ایران موقعیت‌شناس بودند و با همدلی، سپر پولادین شدند.

وی با بیان اینکه تمرکز دشمن پساجنگ بر تخریب انسجام ملی است، اظهار کرد: راهبرد دشمن ساخت روایت پیروزی از جنگ قبلی و تولید ترس از جنگ جدید است و اقتصاد، ثبات سیاسی و روان جامعه را هدف قرار داده تا ایران نگران و ناامید شود.

ایران قوی؛ تنها راه علاج پیشرفت کشور

سخنگوی سپاه افزود: امروز کشور امن‌تر، آمادگی‌های نظامی بیشتر و بازدارندگی رو به افزایش است؛ ضعف‌های دشمن آشکارتر و ما برای شکست سنگین‌تر آماده‌ایم.

وی با اشاره به ایران قوی به عنوان کشوری مقتدر در همه ابعاد، گفت: قوی شدن راه علاج پیشرفت است و اولین مؤلفه آن استقلال و تکیه بر توان داخلی است.

سردار نایینی تأکید کرد: قوی شدن یعنی اتکا بر تولید داخلی، دانش بومی و مدیریت هوشمند منابع؛ با اصلاح ساختار‌های اقتصادی و مدیریتی، بخش بزرگی از قدرت ملی بالفعل می‌شود.

وی افزود: مولفه دیگر قدرت علمی و تبدیل علم به فناوری و صنعت است که به قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی منجر می‌شود؛ اقتصاد قوی ستون فقرات استقلال و رفاه است.

سخنگوی سپاه با نقل قول از مقام معظم رهبری، گفت: قوی شدن حرکت جمعی از مردم، نخبگان، مدیران و کارآفرینان است که به امنیت، عدالت، رفاه و بازدارندگی منتهی می‌شود و لازم است افراد هوشمند و دلسوز گرد هم آیند، راه‌های تقویت کشور را شناسایی و پیگیر اجرای آن شوند؛ جز این راهی وجود ندارد و وقتی طرف مقابل ایران قوی را ببیند، تهدید هم نخواهد کرد.