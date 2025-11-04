حادثه نشت گاز کلر در شرکت پتروشیمی اروند با واکنش سریع تیم‌های عملیاتی سازمان منطقه ویژه و ایمنی شرکت پتروشیمی اروند و رجال، کنترل و رفع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،. سخنگوی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: صبح امروز بر اثر موضوعات فنی در یکی از ولو‌های عملیاتی، نشتی به وجود آمد که به دلیل جهت باد، گاز کلر به شرکت مجاور منتقل شد که علت اصلی این پدیده، وزش باد غالب در زمان وقوع نشتی بوده است.

ادیبی افزود: این رخداد که همزمان با ابتدای ساعت شروع به کار نیرو‌های غیرنوبت‌کار بود، تعدادی از پرسنل حاضر در شرکت مجاور که سرویس نقلیه آنان به محل رسیده بود، احساس کلرزدگی کردند که بلافاصله توسط تیم ایمنی و HSE پتروشیمی رجال به نقطه تجمع امن هدایت و سپس به درمانگاه سایت ۳ جهت انجام چکاپ اولیه منتقل شدند. در همان لحظات ابتدایی، اغلب افراد یادشده پس از بررسی پزشکی ترخیص شدند.

وی ادامه داد: همچنین، تعدادی دیگر از کارکنان برای تسهیل در روند رسیدگی به درمانگاه پتروشیمی اروند مراجعه کردند که تمامی آنها نیز با تشخیص پزشک، بدون مشکل ترخیص شدند. در این بین، چند نفر از پرسنل به دلیل دارا بودن بیماری زمینه‌ای، برای انجام آزمایشات تکمیلی به بیمارستان خارج از منطقه اعزام شدند که پس از انجام بررسی‌ها، چهار نفر باقیمانده نیز ترخیص و بدون هیچ‌گونه عارضه‌ای به محل کار خود بازگشتند.