پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از آغاز روند تشکیل هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد و گفت: هیأتهای نظارت استانی در سراسر کشور در حال نهایی شدن هستند.
محمدصالح جوکاردر گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد درباره آخرین وضعیت روند نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: در حال حاضر، فرآیند تشکیل هیأتهای نظارت استانی در تمامی استانهای کشور در حال انجام است و بهزودی اعضای این هیأتها بهصورت رسمی منصوب خواهند شد.
وی افزود: پس از نهایی شدن ترکیب هیأتهای نظارت استانها، هیأتهای نظارت شهرستانی با ترکیب پنج نفر از معتمدان هر شهرستان انتخاب و تشکیل میشوند. در مرحله بعد نیز هیأتهای نظارت بخشها با حضور سه نفر از معتمدان مشخص خواهند شد که مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراهای روستایی را بر عهده دارند.
جوکار با اشاره به زمانبندی مراحل انتخابات گفت: بر اساس برنامه اعلامشده، ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر در دیماه و شوراهای اسلامی روستا در بهمنماه انجام خواهد شد؛ بنابراین فرصت مناسبی برای تکمیل فرآیند تشکیل و آموزش هیأتهای نظارت در اختیار داریم.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تأکید کرد: آموزش اعضای هیأتهای نظارت از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا این مسئولیت یک کار تخصصی و دقیق است و باید ناظران با تمام مراحل، قوانین و دستورالعملهای انتخاباتی آشنا شوند تا بتوانند وظیفه خود را بهدرستی انجام دهند.
جوکار در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری همه دستگاهها و یاری خداوند متعال، شاهد برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور در اردیبهشتماه سال آینده باشیم تا مردم با اطمینان خاطر در تعیین سرنوشت شوراهای خود مشارکت کنند.