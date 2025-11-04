مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان گفت: انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی در همه شهر‌ها و روستا‌های استان به صورت تمام الکترونیکی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صدیقه میری با اشاره به تغییر قوانین و آیین نامه‌های انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ابلاغی از وزارت کشور بیان کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی به منظور آشنایی فرمانداران و معاونان سیاسی و بخشداران شهرستان‌های خوزستان با قوانین جدید انتخابات در دستور کار است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲ کارگاه آموزشی با حضور شهرستان‌های مختلف استان به میزبانی شوش و ماهشهر برگزار شده است، ادامه داد: انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا مطابق برنامه هفتم توسعه و دستور وزیر کشور به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود به همین دلیل برگزاری دوره‌های آموزشی و فراهم کردن زیرساخت لازم برای انتخابات دارای اهمیت است.

احراز هویت رای دهندگان به صورت بیومتریک انجام می‌شود

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان گفت: تغییرات جدی در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ایجاد شده که برگزاری انتخابات تناسبی یکی از این تحولات اساسی است.

وی احراز هویت رای دهندگان به صورت بیومتریک را یکی از اقدام‌های جدید در انتخابات دوره هفتم شورا‌ها دانست و افزود: بستر‌های فنی و مخابراتی لازم برای انتخابات تمام الکترونیکی در سراسر شهر‌ها و روستا‌های استان در حال ایجاد شدن است.

انتخابات تناسبی این دوره فقط در حوزه تهران برگزار می‌شود

میری بیام کرد: طبق مصوبه مجلس، در این دوره از انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا تنها حوزه تهران مشمول برگزاری انتخابات به‌صورت فهرستی و تناسبی است و از دوره‌های بعد این شیوه به تمام شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر تعمیم داده می‌شود.

وی شفافیت، قانون مداری و مشارکت حداکثری را سه اصل اساسی برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا دانست و ابراز امیدواری کرد که این انتخابات با نرخ مشارکت بالا در خوزستان و کشور همراه شود.

انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا روز جمعه یازدهم اردیبهشت سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود؛ به همین منظور ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر از روز یکشنبه ۲۱ دی‌ماه سال جاری تا روز شنبه ۲۷ دی‌ماه در مجموع به مدت هفت روز به عمل خواهد آمد.

فرآیند هفتمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا، ۲۱ شهریورماه با اعلام علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور آغاز شد.

در انتخابات تناسبی، احزاب می‌توانند لیست ارائه دهند و بر اساس وزن هر فهرست، تعداد نمایندگان در شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود. برای مثال، اگر یک فهرست ۲۰ درصد آرا را کسب کند، ۲۰ درصد اعضای شورا نیز متعلق به آن فهرست خواهد بود. از سوی دیگر، افرادی که به صورت انفرادی در انتخابات تناسبی شرکت می‌کنند نیز براساس وزن و تعداد آرای کل و درصدی ارزیابی می‌شوند.