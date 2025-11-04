کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: از میان ۱۰۷ آئین نامه و دستورالعمل‌های مصوب برنامه هفتم، ۵۶ درصد از آئین نامه‌ها با قوانین و اهداف انطباق دارند.

رضا بختیاری نژاد کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به آخرین آمار آئین نامه‌های مصوب برنامه هفتم گفت: طبق گزارشی که دولت به مجلس ارائه کرده، ۱۳۰ آئین نامه از ۲۲۷ آئین نامه و دستورالعمل قانون برنامه هفتم به تصویب رسیده است.

او ادامه داد: از میان این ۱۳۰ آئین نامه که به تصویب هیئت دولت رسیده، ۱۰۷ آئین نامه قابل ارزیابی است و ۲۳ مورد هنوز قابل ارزیابی نیست به این علت که دولت موظف بود تا پایان شهریور این میزان از آئین نامه‌ها را به تصویب برساند و در هفته پایانی شدت تصویب آئین نامه‌ها را افزایش داد.

بختیاری نژاد گفت: با افزایش سرعت تصویب آئین نامه‌ها این تعداد یعنی ۲۳ آئین نامه که یا در مسیر شورای نگهبان است و یا هنوز به دست مرکز پژوهش‌های مجلس نرسیده‌اند قابلیت ارزیابی ندارند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به شاخص‌های ارزیابی یک آئین نامه مصوب بیان کرد: یک آئین نامه استاندارد باید با هدف قوانین بالادستی خودش مطابقت داشته باشد، از این ۱۰۷ آئین نامه و دستورالعمل‌های مصوب برنامه هفتم، ۵۶ درصد از آئین نامه‌ها با قوانین و اهداف انطباق دارند، ۳۱ درصد دارای انطباق‌های نسبی، ۶ درصد به میزان کمی با اهداف و قوانین انطباق داشته و ۷ درصد از آئین نامه‌های مصوب با قوانین و اهداف انطباق ندارند.

بختیاری نژاد ادامه داد: یکی از اهداف آئین نامه نویسی در دولت، ایجاد تقسیم کار درست بین دستگاه‌های متولی یک بند قانونی است. پس بسیاری حائز اهمیت است که یک بخشنامه یا آئین نامه بتواند به طور متناسب برای دستگاه‌ها تقسیم وظایف کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: طبق بررسی‌های انجام شده ۴۶ درصد از آئین نامه‌های برنامه هفتم در تقسیم وظایف بین دستگاه‌ها موفق بوده‌اند، ۳۷ درصد محل اشکالات جزئی، ۹ درصد دارای اشکالات جدی بوده و ۸ درصد اصلا تقسیم کار صورت نگرفته است.