رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه‌ها، به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی باید با بهره‌گیری از توان علمی و فکری استادان و پژوهشگران، در خط مقدم روشنگری و مقابله با نفوذ نرم و وارونه‌سازی حقایق بایستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بیژن رنجبر در پیامی به مناسبت یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار پیامی آورده است: یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار، یادآور سه مقطع درخشان از تاریخ ایران اسلامی است: تبعید حضرت امام خمینی (ره) به عنوان نقطه آغاز نهضت، شهادت دانش‌آموزان و دانشجویان مؤمن در میدان دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا که نماد بیداری ملت در برابر سلطه بود. این روز بزرگ، نشان داد که ایمان و بصیرت نسل جوان می‌تواند توازن قدرت را دگرگون سازد و حقانیت ملت ایران را در برابر مستکبران به رخ جهانیان بکشد.

وی افزود: ۱۳ آبان امسال در شرایطی فرا می‌رسد که جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم ایران و جنایات آشکار آن، بار دیگر چهره واقعی آمریکا را به عنوان حامی ظلم و تروریسم دولتی آشکار ساخته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، استکبار جهانی امروز با ابزار‌های تازه - از رسانه تا فناوری و علمِ تسخیرشده - می‌کوشد ذهن‌ها را تسخیر کند و اندیشه‌های ناب انقلاب اسلامی را وارونه جلوه دهد.

رنجبر با بیان اینکه در چنین روزی، جهاد تبیین و هوشیاری ملی وظیفه‌ای همگانی است، گفت: ۱۳ آبان یادآور مسئولیت تاریخی دانش‌آموزان، دانشجویان و دانشگاهیان است؛ نسل‌هایی که باید با ایمان، علم و تعهد، ستاره‌های برافروزنده عزت ایران باشند و در مسیر شهدای دانش‌آموز و دانشجو، پرچم استقلال و آزادگی را همواره برافراشته نگه دارند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار امیدواری کرد: این روز بزرگ، تمرینی دوباره برای تجدید میثاق ملت ایران با آرمان‌های امام و شهیدان انقلاب اسلامی و سرآغاز بیداری ملت‌های آزاده در سراسر جهان باشد.

وی در پایان گفت: ضمن گرامی‌داشت یوم‌الله سیزدهم آبان و یاد شهیدان این راه، از همه دانش‌آموزان، آموزگاران، دانشجویان و استادان گرانقدر خانواده دانشگاه آزاد اسلامی دعوت می‌کنم تا با حضور پرشور در راهپیمایی این روز، فریاد بیزاری از استکبار جهانی را سر دهند و عهد خود با انقلاب اسلامی را تجدید کنند.