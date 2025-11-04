نیروی زمینی رقیب شمس آذر در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال کشور
خبرهایی از رقابت تیمهای نیروی زمینی و شمس آذر در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال کشور تا دو عنوان نایب قهرمانی تیم اسکای رانینگ قزوین در مسابقات قهرمانی کشور را در خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
با اعلام سازمان لیگ فدراسیون فوتبال این مسابقه بین ۲۸ آبان تا اول آذرماه برگزار خواهد شد.
شاگردان وحید رضایی در تیم شمس آذر با کسب ۸ امتیاز در رده دوازدهم رده بندی لیگ برتر قرار دارند.
صدرنشینی پیام قزوین در لیگ فوتبال نونهالان استان
در هفته دهم این رقابتها پیام قزوین با پیروزی مقابل اوژن دیگر نماینده قزوین با ۲۵ امتیاز به صدر جدول رده بندی رسید.
تیمهای اتحاد قزوین و بهاران محمدیه هم ردههای دوم و سوم جدول رده بندی را در اختیار دارند.
دو عنوان تیم اسکای رانینگ قزوین در مسابقات قهرمانی کشور
در این رقابتها تینا خیری در رده آزاد بانوان نایب قهرمان شد.
در رده سنی ۴۵-۴۹ سال هم ابراهیم سهرابی عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد.
مسابقات اسکای رانینگ قهرمانی کشور به میزبانی تبریز برگزار شد.