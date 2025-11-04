شهر فریمان و بخش های کدکن، بایگ و رخ تربت حیدریه امروز شاهد حضور گسترده مردم و بویژه دانش آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، راهپیمایان ۱۳ آبان در شهر فریمان و در بخش های کدکن، بایگ و رخ تربت حیدریه با شعار های ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی جنایات گسترده استکبار علیه کشور های مختلف را محکوم کردند.
فریمان
روستای اقر علیا فریمان
کدکن
بایگ
