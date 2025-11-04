وضعیت نامناسب زیرسازی و آسفالت جاده قوچان‌ـ‌سبزوار، تک‌بانده بودن مسیر و تردد بی‌شمار کامیون‌های ترانزیتی و کانتینربر هر ماه منجر به تصادفاتی مرگبار در این جاده پرتردد می‌گردد شهروند خبرنگار ما درخواست رسیدگی به این مشکل را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تکمیل جاده بین‌المللی سبزوار به سلطان آباد و قوچان یکی از پروژه‌هایی بوده که کلنگ افتتاح آن در دولت نهم به زمین زده شد ولی همچنان بعد از گذشت چندین سال نیمه کاره رها شده است.

گسترش و توسعه جاده بین‌المللی سبزوار به خوشاب از پروژه‌های دولت نهم در دهه ۸۰ بود که پس از گذشت بیش از یک دهه نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه با افتتاح آرامگاه بهشت رضوان سبزوار در این مسیر در سال ۹۱، بر ترافیک این جاده افزوده شد و گاهاً شاهد حوادث رانندگی تلخی در مسیر این جاده هستیم.

جاده سبزوار به سلطان‌آباد و قوچان کابوس وحشتناک رانندگان

رانندگی در مسیر سبزوار به سلطان‌آباد و قوچان برای بسیاری از رانندگان به کابوسی وحشتناک و تلخ تبدیل شده است، برخی از رانندگان بدون در نظر گرفتن عرض کم جاده با سبقت از پشت خودرو‌های سنگین احتمال بروز تصادفات رانندگی در این جاده پر پیچ و خم را چند برابر می‌کنند.

در این چند سال چندین بار ساکنان و اهالی این منطقه کارزارهایی برای درخواست دوبانده شدن این جاده ترتیب داده اند که هنوز به نتیجه نرسیده، شهروند خبرنگار ما از تشکیل مجدد کارزاری دیگر و درخواست از وزارت راه و شهرسازی در این خصوص خبر می دهد. متن درخواست بدین شرح است:

به استحضار می‌رساند؛ وضعیت نامناسب زیرسازی و آسفالت جاده قوچان‌ـ‌سبزوار، تک‌بانده بودن مسیر، شانه‌های خاکی خطرناک و غیراستاندارد و نبود خط‌کشی مناسب و علائم هشداردهنده کافی و مهم‌تر از همه تردد بی‌شمار کامیون‌های ترانزیتی و کانتینربر از عواملی است که شاید هر ماه منجر به اتفاقی ناگوار و تصادفی مرگبار در این جاده پرتردد می‌گردد. تا جایی که این جاده، که در ادبیات رسانه‌ای و خبرگزاری‌های استانی و کشوری به جاده مرگ مشهور شده است، هر ساله تعداد زیادی از مسافران و شهروندان بومی این منطقه را به کام مرگ می‌کشاند.



به جهت توجه جدی و رسیدگی سریع، امضاکنندگان این کارزار از یکایک مقامات محترم تقاضا دارند مشکلات موجود در این جاده را در اسرع وقت بررسی و رسیدگی نمایند و از سرگیری پروژه دوبانده شدن مسیر جاده‌ای قوچان‌ـ‌سبزوار را در اولویت برنامه‌های آن وزارتخانه قرار دهند تا هموطنان و شهروندان عزیز ساکن این منطقه بیش از این شاهد مرگ عزیزانشان در این جاده مرگبار نباشند.



