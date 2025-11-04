به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سید رضا تقوی درجمع شرکت کنندگان درراهپیمایی ۱۳آبان درارومیه بااشاره به اینکه درپیروزی انقلاب اسلامی مبارزه با استکبار و سلطه وظلم موردتوجه قرارگرفته است افزود: آمریکا بزرگترین ضربه را از نظام جمهوری اسلامی ایران خورده است و همه ماامروز دراین اجتماع پرشوراعلام می‌کنیم که خط مبارزه بااستکبار تاآخرین قطره خونمان ادامه خواهد داشت.

وی باذکر این مطلب که استکبار با غرور و منیت خود همیشه ملت‌های مسلمان را به بند کشیده است گفت:انبیا و امام راحل ازجمله افرادی بودند که درطول زمان روبروی استکبار ایستاده بودند واین خط وجهت امروز بدست مقام معظم رهبری ادامه دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین تقوی افزود:آمریکا و اسرائیل سمبل سلطه واستکبار درجهان هستند وهرتوطئه، بی بندوباری، شهادت کودکان وزنان ونیزاشغال سرزمین‌ها اگروجودداشته باشدپشت سراین صحنه هاآمریکا حضور دارد.

عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور بااشاره به اینکه همه گرفتاری‌های مااز آمریکاست افزود:آمریکا به عنوان شیطان بزرگ سراسرجهان رابه آتش کشیده و این رابداند که نابودی اش نزدیک است و انقلاب اسلامی پیروز خواهد بود.